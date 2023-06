Parádní zpráva přiletěla z klubu vodního póla SK Děčín. Starší dorostenci vyhráli první ligu a mohli tak oslavit titul mistra republiky v kategorii U 19. Navázali tak na loňský titul mistra ČR v kategorii U 17.

Děčínští vodní pólisté slavili český titul v kategorii U 19. | Foto: SK Děčín

„Tato dlouhodobá soutěž se odehrála od října do května. Celkem se sehrálo pět turnajů, na každém z nich pak čtyři zápasy. Pořadatelství si rozdělily týmy rovným dílem,“ podotkl Alois Sýkora, trenér starších dorostenců SK Děčín.

Děčínští poráželi všechny soupeře. Kromě brněnské Komety, se kterou to měl Děčín po čtyřech turnajích 2:2. Před posledním turnajem byl Děčín první se 42 body, Brno bylo zpět o dva body.

O vítězi první ligy se rozhodovalo v posledním květnovém víkendu v děčínském Aquaparku. Hráči Děčína měli výhodu domácího prostředí, slunečného počasí a velké přízni diváků, kterým se odměnili výbornými výkony. Postupně porazili všechny soupeře - Stepp Praha 15:7 , KVS Plzeň 19:11 a Fezko Strakonice 20:7 .

V posledním utkání celé sezony přišla na řadu bitva o titul mezi Děčínem a brněnskou Kometou.

„Nám stačila remíza, Brno muselo vyhrát. Zápas byl vyrovnaný a dramatický do poslední vteřiny. Kluci od samého začátku odpovědně a čistě bránili, soupeř se dopouštěl hrubých chyb, za které byl vylučován. V závěru mu chyběli dva hráči pro tři osobní chyby,“ připomněl Sýkora.

Děčín v první čtvrtině získal díky brejkům náskok 4:3, který ve druhé části navýšil na 7:5. Ve třetí části se domácím nedařila přesilová hra a brněnští hráči snížili na 8:7. V závěrečné části se obě družstva snažila rozhodnout utkání střelbou z dálky a oba brankáři kryli spoustu těžkých střel.

Brnu se podařilo vyrovnat na 8:8, domácí ale získali přesilovku, kterou proměnili. „Soupeř opět vyrovnal na 9:9. My jsme měli míč v držení, ale přišli jsme o něj. Brno si vzalo 23 vteřin před koncem oddechový čas. Do útoku šel i brankář. Kluci ale míč získali, kapitán Rameš s ním naplaval do branky a vteřinu před koncem nám zařídil výhru 10:9,“ dodal Sýkora.

Konečné pořadí: 1. SK Děčín 54, 2. Kometa Brno 49, 3. KVS Plzeň 22, 4. Stepp Praha 13, 5. Strakonice 10.

SK Děčín: Král, Benc - Kánský, Kreutzer, Picek, Sedliský, Šubrt, V. Toman, Hronek, Rameš, Šlechta, T. Toman, Tošnar. Trenér: A. Sýkora.