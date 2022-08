Teď se Pumr utká z daleko těžším borcem. V rámci organizace RFA ho čeká 6. srpna Alejandro Arcas. Bitva proběhne v Rozvadově v Kings rezortu. „Je to velká výzva, ale to byl Apollo pro Rockyho taky,“ bojovně říká bojovník s přezdívkou Nemo.

Lukáši, jak jste si vůbec svůj zápas proti Arcasovi vybojoval?

Asi jako všichni, co se zajímají o MMA, tak i já jsem si všiml, že nám tady vzniká nová organizace RFA. Byl jsem v tu dobu po rozchodu s přítelkyní, která se mnou byla u mého prvního profesionálního zápasu. Ta totiž už nechtěla, abych v tomto sportu pokračoval a já poslechnul. Každopádně v tréninku jsem se držel, ale popravdě hodně slabém. Když jsem byl sám, rozhodl jsem se, že půjdu cestou, která mě láká. Psal Borisovi Marhanskemu, promotérovi RFA, na sociálně sítě, jestli by mi nedal šanci. Psal jsem mu o mém projektu a že jsem nadále první a jediný z Děčína, co se postavil do profi oktagonu. A on se nakonec ozval.

Říkal jste, že trvalo dlouho, než se vám ozval. Neztrácel jste naději?

Popravdě? Neztrácel. Prostě jsem to zkusil stejně, jako když jsem napsal při prvním projektu J. Procházkovi, jestli by se mnou nenatočil jeden trénink. Zkoušel bych do té doby, než bych dostal nějakou odpověď. A já jí dostal. Když za něčím jdu, jsem vytrvalý.

Co můžete čtenářům vůbec prozradit o organizaci RFA?

Pravda je, že jí znám jen tak letmo. Každopádně s lidmi z RFA, se kterými jsem ve spojení, se chovají velmi profesionálně. V čele s Borisem, kterému vděčím za šanci. Jinak ohledně galavečeru…viděl jsem jenom jeden, bylo to nedávno v Ostravě, určitě to má potenciál. Přeci jen jména jako Kníže, Brichta nebo Fapšo jsou celkem zárukou kvality. Čas ukáže, jestli jdou správnou cestou.

Vaším soupeřem bude Alejandro Arcas. Co říci na jeho adresu?

Jestli se nepletu, tak má v MMA jeden zápas, ale je o mnoho zkušenější v postojových disciplínách, vypadá na tvrďáka, co zřejmě něco vydrží, ale popravdě jsem ho moc nesledoval. Mám sám spousty věcí, na které se musím zaměřit ve svém repertoáru. Každopádně věřím v pěkný zápas, nerad bych, aby se lidi nudili a myslím si, že Alejandro tomu pomůže. Má za sebou i kemp v OFA pod vedením jednoho z předních slovenských trenérů Ilji Skondrice.

Vy spolupracujete se Milanem Veselým, který je v Děčíně známý a vede klub Sport Relax. Jak k tomu došlo?Slíbil jsem si, že jestli se někdy budu vracet do Děčína, chtěl bych něco přinést. Spousty lidí poznamenala i pandemie a to včetně sportovních klubů. Milan má hromadu zkušeností a vždy se ke mně skvěle choval, takže byl první, koho jsem oslovil. On to vzal, i když víme, že začít trénovat měsíc a půl do zápasu s takovým borcem je fakt hustý (smích. K tomu se přidal jako druhý trenér Standa Koubek, který mě také zaujal svým vnímáním bojových sportů a stejně jako Milan mi sedí i lidsky. S trenéry se vídám jen o víkendech, když jsem v Děčíně. V Karlových Varech trénuji postoj pod Markem Oravským, zbytek trénují sám. Beru poznatky od všech a jsem rád, že jsem našel kvalitní tým.

Jestli se nepletu, tak vás v červenci dostihl covid. V době tréninku asi nic příjemného.

Na tři dny mě to hodilo na lůžko, několik dalších dní jsem se měl ještě problémy s dušnosti, kašlem a rýmou. Celkem mě to rozhodilo, hned jsem to psal Borisovi, jaká je situace. Napsal, že děkuje za informace a ať mu dávám echo co a jak. Teď je to nějakých čtrnáct dní, co jsem v tréninku a pořád je tam ten deficit. Pro zápas jsem ale ochoten udělat vše. Není to ideální scénář se po třech letech postavit proti profesionálovi z Kuby s přípravou měsíc a půl a ještě v polovině chytit covid. Srdce mám ale zdravé, to mě dotáhlo i za prvním vítězstvím. Právě srdce je má největší zbraň.

Taky jste musel hodně zhubnout, je to tak?

Po konzultaci s trenéry jsme se rozhodli, že bych měl dát dolů minimálně osm kilo. Na začátku přípravy jsem měl 108 kilo. Zápas je v polotěžké váze do 93kg, na konci července jsem měl kolem stovky. První kila byla v cajku, ale na další jsem se docela nadřel, je to hlavně o stravě. Když k tomu máš přístup a bereš to zodpovědně, zvládneš cokoliv.

Můžete využít zkušenosti z vašeho prvního zápasu?

Určitě. Neřekl bych přímo ze zápasu, jako spíše z přípravy. Díky týmu, který mám, je vše mnohem lepší. Pánové mi mají co dát, vidí mé silné stránky a na nich pracujeme. Na těch slabých toho člověk za měsíc moc nezmění. Takže vím na sto procent, že příprava na další zápas bude už úplně jiné úrovni.

Vaše šance v zápase? Favoritem rozhodně nejste…Určitě nechci, aby to vyznělo, že se jdu jen zúčastnit. Každopádně, když vezme člověk v potaz zkušenosti soupeře, já nemám co ztratit. A nějaký „lucky punch“ může padnout kdykoliv. Pro mě osobně je důležitý výkon, zkušenost ze zápasu a atraktivita, protože když nebudu dělat atraktivní zápasy, nebudu zajímavý, a tím pádem moc zápasů neudělám.

Jak to máte vůbec s financemi? Máte nějakého sponzora?

Je to složité, ale ne nemožné. Člověk se musí přizpůsobit tomu, na co má. Rozhodně nemám na nějaké kempy, dvoufázové tréninky, úžasnou stravu a placení trenérů na každý den. Takže doplňky stravy jsem si pořídil, trenéry mám popravdě na dluh a pak je tady ještě to cestování do Děčína, ale tam se jen tak tak vejdu s výplatou. Každopádně, momentálně mi nebyla prodloužená smlouva, takže když někdo nabídne práci, budu rád. Šetřím, kde se dá.

Chcete dodat ještě něco na závěr?

Pokud mě lidi chtějí podpořit, tak budu rád za sledování na sociálních sítích, protože v dnešní době to tak prostě je. Pomáhá to nejen k zápasům, ale i ke sponzorům. Momentálně nemám ani jednoho a vše jedu ze své výplaty.