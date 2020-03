A to se týká také několika sportovních událostí v okrese Děčín. Ve středu se například hraje utkání Kooperativa NBL mezi Děčínem a Pardubicemi, nebo třetí utkání předkola play-off druhé hokejové ligy mezi Děčínem a Řisuty. Oba zápasy budou bez fanoušků!

O víkendu pak čeká první zápas také druholigové fotbalisty Varnsdorfu, kteří v neděli od 14.30 hostí Hradec Králové.

Vedení FK Varnsdorf se do uzávěrky článku nevyjádřilo. Čeká se na rozhodnutí Ligové fotbalové asociace. Do té doby se k celé situaci nesměl žádný z klubů vyjadřovat.

Nařízení se týká například krajských fotbalových soutěží. Na zápasy krajského přeboru do Vilémova chodí pravidelně přes sto diváků, to samé platí o zápasech varnsdorfských basketbalistů, kteří hrají Severočeskou ligu mužů.

Přinášíme ohlasy několika sportovních funkcionářů z okresních klubů.

Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov n. Pl. (I.B třída – průměrné návštěvy 70 diváků): „Nebudeme to řešit. Ani nevíme, zda o víkendu budeme hrát, máme hodně podmáčené hřiště. Navíc v 11 dopoledne moc lidí stejně nepřijde. Pro fotbal je to blbý čas. Takže my žádná opatření nechystáme.“

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín (I.B třída – průměrná návštěva zhruba 100 diváků). „Budeme to řešit. Nechceme nic riskovat, nařízení dodržíme. Pokud odečteme hráče, trenéry, realizační tým, rozhodčí a tak dále, je to zhruba 40 lidí. Podle toho pak pustíme na stadion příslušný počet fanoušků. Až budeme mít sto lidí, prostě zavřeme bránu a hotovo. Jsem toho názoru, že by bylo nejlepší, to prostě odehrát bez diváků. I když fotbalu by to uškodilo.“

Libor Sklenář, manažer SK Stap Tratec Vilémov (krajský přebor – průměrné návštěvy přes 200 diváků): „Máme několik možností. Ve čtvrtek má vedení krajského fotbalové svazu jednání se sekretářem FAČRu Janem Paulym. Můžeme třeba 50 diváků dát na jednu stranu hřiště a 50 na druhou. Nechceme, aby v tom byli počítání hráči, rozhodčí, nebo funkcionáři. Nevíme, zda pustíme přesně sto diváků. Ale když nám někdo přeleze plot, tak to neuhlídáme. Nemáme městskou policii. Chceme to řešit, neradi bychom hráli bez diváků, nechceme zápasy odkládat, jelikož nevím, jestli by byl čas na dohrávky. Dnes ještě budu jednat se starostou, ale věřím, že nám fotbal nezakáže. Samozřejmě by to byl pro nás prodělek, za dobrého počasí chodí přes dvě stovky fanoušků. Chyběla by nám jejich podpora. Ale to vše se dozvíme na tom čtvrtečním jednání.“

Ladislav Čurgali, asistent trenéra Plaston Šluknov (I.A třída – průměrné návštěvy okolo 150 diváků): „Dělali jsme si z toho předtím srandu. Teď to řešit nemusíme, tenhle víkend hrajeme v Roudnici. Za týden bude mít všechno jinak, třeba zruší všechny zápasy. Otázkou je, jak se bude vše vyvíjet. Budeme to řešit další týden. Máme ještě jeden vchod, který je naproti hlavní tribuně. Mohli bychom pustit část diváků právě tam, aby byli na druhé straně.“

Tomáš Štěpánek, vedoucí florbalového klubu. FBC DDM Děčín: „Tým mužů má po sezóně, ale máme tady mládežnické turnaje. Čekáme na vyjádření od florbalové federace. Ta může vydat nařízení, nebo doporučení. Co se týče turnajů, které pořádáme, tak se ta hranice osob, které se tam vyskytují pohybuje kolem stovky. Uvidíme, ve čtvrtek budeme moudřejší.“

Zdeněk Strolený, organizační pracovník basketbalového klubu TJ Slovan Varnsdorf: „Zatím je ještě brzy, nevíme nic konkrétního. Zrušili jsme tréninky těch nejmenších. Na naše domácí zápasy chodí přes sto diváků, ptal se mě trenér mužů, jak to bude. Myslím si, že konkrétní opatření budeme vědět asi ve středu.“

Martin Pošusta, sekretář HC Děčín: „Vzhledem k mimořádnému opatření týkající se koronaviru se bude středeční utkání předkola play-off hrát bez diváků! Do počtu lidí na utkání se započítávají hráči, realizační týmy, rozhodčí, pracovníci stadionů. Z toho plyne, že se utkání uzavírá pro veřejnost včetně fanklubu!“