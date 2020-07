I když povánoční příprava trvala jeden měsíc, přesto se borci z klubu Sport Relax Děčín, kteří zde cvičí bojová umění (karate, kickbox a MMA), pod vedením trenérů Milana Veselého a Stanislava Koubka, zúčastnili pěti závodů, odkud si přivezli řadu medailí.

Nejprve to byl Novoroční turnaj v karate, který hostil Hradec Králové. Zde získali zlato Anna Žáková (kata, mladší žáci), Matyáš Najman (kata, starší žáci a dorost) a Michaela Navrátilová (kumite, starší žáci a dorost).

V Ústí nad Labem pak proběhl Ústecký regionální pohár v karate. Zde opět zazářila Anna Žáková, která získala dvakrát zlato. Jednu zlatou a jednu bronzovou medaili vybojoval také Jan Křesálek.

V ten samý den se konal další významný turnaj - Velká cena Kadaně, tentokrát v kickboxu. „Zde se naši bojovnící a naše bojovnice obzvláště vyznamenali. Medailová žeň je opravdu velká,“ pochvaloval si Milan Veselý.

Výsledky heslovitě: Daniela Rejtharová – zlato; Žaneta Klemáková – zlato a bronz; Šimon Postl - dvakrát zlato; Filip Hůlko – zlato; Michaela Navrátilová – stříbro; Filip Danýš – stříbro; Petr Nedbal – stříbro; Andrea Forsztáková – bronz; Štěpán Polák – bronz; Jakub Petzold – bronz; Jiří Janda – bronz; Luboš Kuchař – bronz; Kristian Nyisztor – bronz.

„V únoru proběhly zkoušky v kickboxu, kterých se zúčastnilo pět členů našeho klubu. Zkoušky trvaly čtyři a půl hodiny a byly úspěšné. Každý z účastníků dosáhl plánovaného zvýšení technického stupně své bojové dovednosti,“ konstatoval Veselý.

V červnu prak Sport Relax zorganizoval v České Lípě Pohár bojovníků. Tato soutěž je pro začínající karatisty, ale ukázali se zde i pokročilí cvičenci. Z děčínského klubu Sport Relax to byli Czastka Sven, Daníž Filip, Habada Petr, Křesálek Jan, Najman Matyáš, Žáková Anna, Paraska Matyáš, Petzold Jacob, Trlica Mattias a StrukVojtěch.

Soutěž pro mládež se pořádala pod hlavičkou Českého svazu FSKA a Krajského svazu karate a patří k seriálu soutěží, kde se mladí závodníci účastní více disciplín (Agility, Kumite Balon, Kumite stužky, Kumite Bob, kihon a kata), které navazují na mistrovství ČR Beginner. „Moc se nám to osvědčilo a děti si to užívaly. Podávali výborné výkony a pro všechny to byla dobrá zkušenost. Chceme v tomto trendu pokračovat a dávat šanci mladým, začínajícím a v budoucnu jistě skvělým karatistům,“ zhodnotil soutěž Milan Veselý.

Na začátku července se v Praze konalo amatérské mistrovství republiky v MMA. Do osmihranné klece se proti sobě postavili ti nejlepší borci ČR a poprali se o cenné tituly mistrů republiky.

Za SPORT RELAX Děčín nastoupil čerstvě osmnáctiletý Milan Stanko, který má již zkušenosti z kickboxu. Milan bojoval ve váze do 93kg a odvezl si domu cenné zkušenosti a krásné třetí místo.

„Vzhledem k situaci způsobené koronavirem, byly z většiny všechny soutěžní aktivity, které měly proběhnout v prví polovině roku, přesunuty do druhé. Je třeba zdůraznit, že příprava na podzimní závody u nás probíhá naplno. Budeme tvrdě trénovat i v průběhu prázdnin. Naším cílem je obhajoba titulů,“ dodal Milan Veselý.