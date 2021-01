„Moje trenérská kariéra 1. ledna 1992. Začal jsem trénovat se svou první skupinou, tehdy vše patřilo pod Rudou Hvězdu. Mohl se přihlásit každý, ale byla to tvrďárna. Kdo na to neměl, šel prostě pryč,“ vzpomíná Veselý. Vše ale mělo jednu vadu na kráse. Na tréninku Veselému chyběly děti. „Nenabírali se nejmenší děti, to mi trochu vadilo. Já jsem byl jediný, kdo se chtěl věnovat těm nejmenším. V roce 1994 jsem už měl slušnou základnu. Tehdy vznikl samostatný klub Sport Relax. Byli u toho kluci jako Standa Koubek, nebo Radek Zounek. Pořád ke mně ještě chodí,“ zdůraznil.

Rok 2020 byl pro Veselého doslova katastrofou. Koronavir zasáhl i do jeho klubu, opatření proti sportu jsou nadále tvrdá. „Cvičíme venku. Zima, nezima. Snažím se, aby lidi nebyli bačkory. Někteří nechtějí venku cvičit, to mě mrzí. Je to medailista z republiky v kickboxu, ale venku je prý zima,“ pokrčil rameny.

V jeho klubu se stará o desítky sportovců. „Kolísá to. Někdy tady mám 70 lidí, jindy zase třeba 90. Z každého se snažím dostat to nejlepší. Někdo to vzdá, někdo pokračuje dál. Nedělám to komerčně. Chci, aby si všichni odnesli něco do života. Když přijdou děti, samozřejmě je to ze začátku musí bavit. Ale postupně se tréninky musí měnit. Nikdy jsem nechtěl nic zlehčovat, kladl jsem na všechny vysoké nároky,“ pokračoval Veselý.

Karate byl základem děčínského klubu Sport Relax. Postupně se ale v tělocvičně na Ruské objevily další disciplíny. Nejprve přibyl kickbox. „Když jsem ještě závodil, tak bylo karate kontaktní. Postupně ale přibývala pravidla a všechno se změnilo. Kluci chtěli něco tvrdšího, takže mě vlastně donutili abychom se věnovali kickboxu,“ zasmál se. Veselý nelenil a dodělal si černý pásek v kickboxu. „Jsem asi jediný v Děčíně, kdo ho má,“ poznamenal.

Úspěchy? Tak třeba v minulém roce vybojoval Milan Stanko třetí místo na MČR. Před třemi lety se navíc Sport Relax Děčín začal věnovat velmi populárnímu MMA. „Je to taková evoluce bojových sportů. Podle mě je MMA vrchol. Všichni si můžou vyzkoušet, jak to vypadá v reálném boji. Dneska je to celosvětově velmi populární, logicky jsme se tomu začali také věnovat,“ prozradil Tomáš Žák, který patří v děčínském klubu k MMA zápasníkům.

Popularitu mají MMA zápasy opravdu vysokou. Ovšem, existuje také druhá strana barikády. Řada lidí si myslí, že je to zbytečně agresivní sport, který připomíná kohoutí zápasy. „Z mého pohledu je to primárně mužský sport, který vás prostě nejvíce přiblíží reálnému boji. Oproti ostatním bojovým disciplínám je to úplně jiný level,“ prohlásil Žák.

„Spousta lidí na to kouká z domova. Dle statistik ale patří bojová umění k nejméně rizikovým sportům. Kolik zranění vidíme při cyklistických závodech, fotbale, nebo hokeji? Kolik úmrtí je při závodech na lyžích, nebo motoristickém sportu. A kolik lidí se zabije v MMA?“ položil Veselý otázku.

Přesto i zástupci Sport Relax Děčín vidí na sportu, který proslavil hlavně Ir Conor McGregor, jistá úskalí. „Strašně tomu škodí to všechno, co se děje okolo. Vytváření takzvaných hejtů MMA ubližuje po sportovní stránce. Je mi jasné, že to je reklama k zápasu a vydělávají se peníze. Ale chybí tam sportovní duch a čest,“ pokýval Žák hlavou.

Mediálně nejznámějším zápasníkem v tuzemku je Karlos Vémola. „Pro mě je ale nejlepší Jirka Procházka. Toho uznávám. Má to v hlavě srovnané, je duchem samuraj, po zápase s ukloní, uznává soupeře. Dotáhl se na vrchol s absolutní pokorou,“ konstatoval Veselý.

Ačkoliv se trénuje MMA ve Sport Relaxu skoro tři roky, ten minulý se vlastně nic nestihlo. „Chtěli jsme jezdit na mládežnickou ligu. Kvůli koronaviru je vše na mrtvém bodě. Hodně jsme se připravovali. Teď musíme začínat znovu,“ posteskl si Veselý. „MMA přetáhlo diváckou základnu ostatním sportům, jako je třeba box, karate, nebo kickbox. Na druhou stranu to hodně bolí, příprava je hodně tvrdá. Musíte se tomu věnovat opravdu naplno. Navíc ne všem vyhovuje válet se na zemi na propoceném těle protivníka. A takových lidí moc nenajdete,“ připomněl Žák.

Ani děčínský klub bojových umění nemá finančně na růžích ustláno. Svou měrou k tomu přispívá povaha Milana Veselého, který je ryzím sportovcem. Ale asi špatným manažerem. „Nikdy jsem neuměl udělat pořádnou kampaň na nábor, nebo sehnat sponzora. Nepropaguji klub, jako jiní v Děčíně. Budeme rádi za kohokoliv, kdo by nás podpořil. Peníze se do sportu shánějí těžko, kord v téhle době,“ mávl Veselý rukou.

Přesto má klub své vize a rád bych se posunul o krok dál. Začal využívat prostor v nové hale ARMEXU, se kterým by rád uzavřel větší spolupráci. „Jednáme s Hynkem Saganem (spoluvlastník ARMEX GROUP). Prostě bychom rádi závodili pod hlavičkou ARMEXU, defacto jak to měli boxeři. Jednáme, chtěli bychom vybudovat „opravdový“ klub, který by zasáhl do dalších sportů. Uvidíme, jak to vyjde,“ dodal Milan Veselý.