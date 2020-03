Další rozhodnutí vlády ohledně šíření koronaviru výrazně zasáhlo do rozběhnutých sportovních soutěží. To se týká i sportovních klubů na Děčínsku.

Děčínští hokejisté porazili Řisuty 5:1 a v předkole druholigového play-off se dostali do vedení 2:1 na zápasy. Den poté pro ně sezóna skončila. Rozhodl o tom díky nebezpečí šíření koronaviru Český svaz ledního hokeje.

Play off druhé ligy tak končí po třech hracích dnech. V akci budou už jen vítězové jednotlivých skupin, kteří se utkají dvoukolově systémem každý s každým o jednu postupovou vstupenku do Chance ligy. Kvalifikace za účasti ambiciózních týmů Vrchlabí, Šumperka a Kolína má vypuknout už v neděli 15. března.

Děčínští Medvědi tak poslední zápas sezóny vyhráli, když doma před prázdným hledištěm porazili Řisuty 5:1. Ačkoliv byli jeden zápas od postupu do semifinále, sezóna pro ně končí. „Vždy chcete vyhrát poslední zápas sezóny. To se nám sice povedlo, ale nebylo to k ničemu. Samozřejmě nás to mrzí, hlavně kvůli Olimu (kapitán HC Děčín Michal Oliverius). Byla to pravděpodobně jeho poslední sezóna, na play-off jsme se těšili. Předkolo nám šlo dobře, věřili jsme si i na další fázi. Ale jsou prostě důležitější věci,“ prozradil Deníku manažer HC Děčín Jan Havlíček.

Děčínský hokejový klub velmi pravděpodobně zruší veškerou činnost. „Musí o tom rozhodnout statutární orgán klubu. Ale jelikož byly zrušeny všechny zápasy a turnaje, tak nemá cenu, aby ještě někdo trénoval. Takže ukončíme činnost a připravíme se na rekonstrukci střechy na zimním stadionu,“ konstatoval.

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům za jejich přízeň. V našem posledním utkání jsme vytvořili stream, fanoušci nám pak posílali fotky, jak fandili doma, nebo v hospodách. Po zápase několik desítek z nich stálo před zimákem a gratulovali nám. Mají můj obdiv a respekt,“ dodal Jan Havlíček.

Děčínští basketbalisté ve středu před prázdnou Maroldovkou porazili Pardubice. Další zápasy jsou ale v ohrožení.

„Sportovní ředitel KNBL zaslal rychlou aktuální zprávu, že na základě usnesení vlády ČR se do odvolání přerušuje Kooperativa NBL. Jednání o případném dalším pokračování budou následovat nejspíše v dalším týdnu, ale ani pak nemusí být jasno. Vývoj je velmi dynamický a u nás řešíme nejen NBL, ale také všechny mládežnické a regionální týmy,“ pravil sportovní manažer BK ARMEX Děčín Jakub Důra.

„Co se týká dohrání NBL, bavíme-li se o nyní nastavených 30 dnech, tak je podle mne představitelné v půlce dubna navázat. Lze si představit, že – byť nespravedlivě – se vyjde ze stávajícího postavení v tabulce a bude se pokračovat předkolem a přejde se do play-off. Těch variant je však víc a problémů k řešení mnoho, ať už jde o cizince, fungování týmů, a tak dále. Určitě bude ve hře i ukončení soutěže, ale myslím, že na tohle zásadní rozhodnutí ještě bude čas a hlavně o něm musí panovat jistá shoda,“ dodal na závěr.

Jen jeden jarní zápas stihli odehrát druholigoví fotbalisté Varnsdorfu. V neděli nenastoupí k domácím utkání proti Hradci Králové. „Z rozhodnutí Vlády ČR o zavedení nouzového stavu od 12. března 2020 s ohledem na hrozbu nákazy koronavirem COVID-19 v Česku vyplývá, že je zakázáno pořádání jakýchkoliv sportovních akcí většího charakteru. Z tohoto důvodů musí Ligová fotbalová asociace odložit všechna střetnutí obou nejvyšších fotbalových soutěží až do odvolání nouzového stavu. O dalším vývoji bude LFA jednat s ohledem na další vývoj epidemiologické situace v Česku a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů,“ uvedla Ligová fotbalová asociacev prohlášení.

„Musíme si sednout s trenéry A týmů a mládežnických celků. Děti pošleme domů, áčko musí pokračovat v nějakém režimu. Ale mimo stadion, jelikož nesmíte ani na sportoviště,“ kroutil hlavou sportovní ředitel FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel.

Ačkoliv se zápasy odkládají, Gabriel si myslí, že půjde o konec sezóny. „Já si myslím, že je po sezóně. Že se to pak prostě nestihne dohrát,“ hlesl. „Horší bude, jaký to bude mít finanční dopad. Musíte nějak platit hráče, sponzoři se nepřetrhnouv plnění svých závazků, když nebudou vidět. Podle mě to může vést až ke krachu některých klubů,“ zakabonil se.

Odklad se týká také nižších fotbalových soutěží. FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánův této věci přerušeny.

„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.