První místo vybojovala v kategorii čtyřka žen ve společenství Michaela Hammerlová. V kategorii MIX U 19 získali druhé místo ve štafetě ve společenství Viktorie Strnadová a Vítek Baldinus.

Šesté místo vybojovala Tereza Kalousová (lehké váhy do 23 let) a Vítek Baldinus (junioři do 19 let). Viktorie Strnadová (juniorky do 19 let) pak dojela pro 26. místo.

Děčínská odchovankyně Lucie Žabová vybojovala v barvách pražské Slavie zlato v MIXu v rámci štafety na 2000 metrů. Šesté místo pak přidala v individuálním závodě, její sestra Anna byla hned za ní na sedmé příčce.