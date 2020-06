„Je těžké někomu radit, každý si musí najít to své. Určitě bych hned na začátek nekupoval drahé šipky. Nejdříve je potřeba najít si svůj styl postavení, držení a odhodu šipky,“ říká organizátor varnsdorfských turnajů Lukáš Míka.

Kovárna ve Varnsdorfu hostí řadu šipkových turnajů. Jak dlouho už je vlastně pořádáte?

Šipkové turnaje na Kovárně jsem začal pořádat asi před deseti lety. Začínal jsem s jedním šipkovým automatem, turnaje byly čtyřikrát do roka a sešlo se maximálně 15 hráčů. Časem se přidávali další hráči a já musel přidávat další terče, aby se kvalita turnajů udržela. V dnešní době se na turnaje v průměru schází kolem 27 hráčů. Hraje se dvakrát měsíčně a terčů je pět.

Kdo všechno se může na vaše turnaje přihlásit?

Může se přihlásit kdokoliv, ať už registrovaný hráč nebo začátečník. Všichni jsou vítáni. Začínajícím hráčům rádi poradíme a vysvětlíme pravidla elektronických šipek (soft), ale i pravidla na sisalovém terči (steel).

Jaké zázemí vůbec Kovárna poskytuje? Je tam dostatek místa?

Každý šipkový automat a hrající hráč potřebují celkem velký prostor. Na terč se hází ze vzdálenosti 2,37 m. Takže maximální kapacita terčů na Kovárně je pět a na všechny je vidět z celé místnosti. Oproti jiným hracím místům je na Kovárně výhoda, že ti co zrovna nehrají, mohou od stolu sledovat zápasy ostatních a fandit. Rád bych do budoucna rozšířil terče i o steel (ostré šipky).

Vy jste zmínil sérii turnajů GIGA tour. Můžete čtenářům více přiblížit, o co přesně půjde?

Série turnajů GIGA tour je teprve v začátcích a hledá si své místo a hráče. Od června startuje druhý ročník a oproti prvnímu by se měl rozehrát na 22 místech v ČR. První ročník má 15 hracích míst. Tato série turnajů je opravdu pro každého. Stačí přijít na turnaj, podepsat GDPR a začít bojovat v turnajích a získávat body do tabulky (místní a celkové).

Kdyby chtěl někdo začít s hraním šipek, co byste mu poradil?

Je těžké někomu radit, každý si musí najít to své. Určitě bych hned na začátek nekupoval drahé šipky. Nejdříve je potřeba najít si svůj styl postavení, držení a odhodu šipky. To je asi základ a pak už jen vše pilovat a trénovat. Říká se, že úspěchem v šipkách je 50 procent trénink a 50 procent je v hlavě hráče. Nervozita dokáže prohrát zápas i zkušenému hráči. S nervozitou se potýkám i já, ale postupně se mi daří ji potlačovat díky hraní turnajů a ligových zápasů.

Šipky zažívají obrovský boom, nejlepší hráči pobírají velké peníze, na nejlepších turnajích jsou plné haly, je to velká show. Odráží se to na případném zájmu o šipky?

Určitě ano. V televizi to vypadá vše tak jednoduše a lehce. Skoro každý by chtěl hrát jako Michael van Gerwen nebo Petr Wright. Ale trefit políčko 3x1 cm a hned třemi šipkami a hodit 180 není tak jednoduché. Za vším je hodně hodin tréninku a odehraných turnajů. Hodně tomu také pomáhá první česká účast v PDC v podání Karla Sedláčka. Sám pozoruji, že spousta lidí dnes přichází do hospody hrát se svými šipkami a spousta jich má terče doma.

Já třeba doma trénuji na sisalovém terči, turnaje v ČR se hrají na elektronickém. Je v tom nějaký rozdíl?

Základ hry a rozměry terčů jsou stejné. U softu (elektronické šipky) je jednoduché pravidlo, co terč napočítá to platí. Ať už se šipka zabodne nebo ne. A hra je jednoduší, že vše počítá a rozhoduje elektronika, která se samozřejmě může také někdy rozbít. U steel (sisalový terč) se počítá pouze to, co zůstane zabodnuto v terči. Hráč musí více počítat a dopočítávat co házet. Dále je zde potřeba třetí osoby, která vše počítá, zapisuje a řídí zápas. Proto uspořádat větší turnaj ve steel je pořadatelsky náročnější. Ale pomalu jsou na vzestupu a u hráčů získávají v oblibě.

Vy sám hrajete extraligu za tým Tequila Hrádek nad Nisou. Jak se může člověk stát registrovaným šipkařem?

Hraji, ale zatím mám za sebou první sezónu a z velké části jako náhradník. V týmu je spousta kvalitních a zkušených hráčů, tak trénuji, sbírám zkušenosti a čekám na svou šanci v základu. Registraci si může každý udělat sám zdarma na webu Unie šipkových organizací (UŠO) a pak se zúčastnit turnajů pořádaných touto organizací. Nebo si založit svůj tým a začít hrát ligové a pohárové soutěže ve svém kraji.

Můžete prozradit, co všechno se bude letos na Kovárně hrát?

V půlce června se rozehraje druhý ročník Giga tour, který se bude hrát dvakrát až třikrát do měsíce. Dále se do konce roku chystají tři větší turnaje , které začnou již ráno turnajem dvojic a budou pokračovat odpoledne turnajem jednotlivců. Ještě nás čeká 4. července, z důvodu pandemie COVID 19, odložené oblastní finále prvního ročníku Giga tour, kde se očekává účast šedesáti hráčů z pěti hracích míst, kteří se kvalifikovali a budou bojovat o postup na velké finále.

Máte nějaké oblíbeného hráče ze světového okruhu?

Vyloženě žádného oblíbeného hráče nemám. Rád se podívám na všechny hráče a dobré šipkové zápasy. Ale určitě jako patriot fandím a přeji vítězství Karlu Sedláčkovi, jako jedinému českému hráči na scéně PDC.

Musíte na turnaje shánět nějaké sponzory?

Ve většině turnajů rozděluji finanční hotovost vybranou na startovném. V rámci Giga tour ceny dodává hlavní pořadatel a z vybraného startovného se financují finálové turnaje jako oblastní a velké finále. Na větších turnajích se jako sponzoři podílejí obchodní partneři Kovárny - Plzeňský prazdroj, Konrad, fa Bilý, Eso drink. Ale jak to tak bývá , čím lepší ceny v turnaji, tím více to láká lepší hráče a turnaje jsou prestižnější.

Veškeré informace k šipkovým turnajům hraných na Kovárně lze dohledat na www.gigatour.cz, FB Kovárna Varnsdorf nebo je poskytne Lukáš Míka osobně na telefonu 777056442.

Souhrn prvního ročníku Giga tour

Na Kovárně se odehrálo 21 turnajů a ze všech hracích míst byly turnaje jedny z největších. Na Kovárně se zapojilo 64 hráčů z Varnsdorfu, Rumburku, Žitavy, Hrádku nad Nisou a Chotyně. Celková účast byla 525 startujících a průměr na turnaj byl 25 hráčů. Nejvyšší účast byla 42 hráčů a nejnižší 19 hráčů.

„Závěrem všem děkuji za účast v prvním ročníku Giga tour a budeme se na vás těšit ve druhém ročníku na Kovárně ve Varnsdorfu. Tak ať to u terčů všem dobře lítá,“ dodal Lukáš Míka.