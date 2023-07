Varnsdorfský Jakub Zadina si zamiloval šipky. U terče předvádí skvělé výkony a směrem do budoucna má jasné cíle. Na šipky je stále mladým hráčem, prostor pro zlepšení tedy určitě má.

Jakub Zadina, varnsdorfský šipkař. | Foto: soukromý archiv

Letošní rok přinesl Zadinovi řadu zajímavých úspěchů. „Vzpomenu na týmový úspěch. Vyhráli jsme pohár Libereckého kraje a pošesté v řadě jsme vyhráli extraligu. Skvělý pocit,“ zdůraznil šipkař, který hraje za tým Tequila Hrádek nad Nisou. Zadina samozřejmě jezdí na turnaje, kde nabírá cenné zkušenosti. „Na turnaje se snažím jezdit třikrát až čtyřikrát týdně,“ přiznal.

Zadina samozřejmě chodí do práce. Skloubit tak zaměstnání a šipky není nic jednoduchého. „Trénuji doma. Když to čas dovolí, tak třikrát týdně jednu hodinu. Když je špatné počasí a já mám odpolední, tak trénuji celé dopoledne. Nemám žádný speciální trénink. Hraju klasický formát 501 double out. Občas piluji právě doubly. Ale jinak nic zvláštního,“ pokrčil rameny.

Progresivní sport, kterým šipky v současnosti jsou, mu sebere opravdu hodně času. „Šipky mi zaberou opravdu hodně času, zvláště když dělám na směny. Hraji skoro každý víkend, plus v týdnu si dám jeden, dva turnaje,“ poznamenal.

Jakub má na svém kontě řadu úspěchů. Které považuje za ten dosud nejcennější? „Finále Jackpot Cupu, kde byly zhruba tři stovky hráčů. To je momentálně asi to nejcennější,“ má jasno.

Rok 2023 je v polovině, na Zadinu tak ještě letos čeká hodně zápasů a turnajů. „Tak kromě ligové soutěže, která začně v září, jedu ještě dvakrát do Žďáru nad Sázavou na republikový grant a v listopadu na mistrovství republiky,“ nastínil své plány.

Co ho na šipkách vlastně nejvíce pohltilo? „Atmosféra. Poznal jsem spoustu skvělých lidí. A ta radost, když vyhrajete zápas, je nepopsatelná,“ konstatoval.

Na závěr přišla tradiční otázka na budoucí sny a cíle Jakuba Zadina se třemi šipkami v ruce. „Mám teď dva cíle, které chci splnit. Rád bych se dostal v republikovém žebříčku mezi prvních 24 hráčů. Pak bych se rád příští rok probojoval na kvalifikaci o mistrovství Evropy. Dlouhodobý cíl je zisk profesionální karty,“ dodal s úsměvem.