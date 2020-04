Týká se to i sportovců ve Varnsdorfu. Matěj Syrovátka, talentovaný silový trojbojař z OST Varnsdorf, je z celé situace opravdu špatný. „Je opravdu těžké, když nemůžeme nic dělat. Zvláště to, v čem jsme nejlepší,“ posteskl si v rozhovoru.

Matěji, hádám, že už jste přišel o nějaké odložené závody. Je to pravda?

Přišel jsem o veškeré závody do konce června. Bylo to Mistrovství republiky v benchpressu, Mistrovství republiky v trojboji a Mistrovství Evropy v trojboji, které mělo být na Slovensku. Po červnu se pak uvidí, co bude dál.

Jak trénujete? Posilovny jsou zavřené. Můžete cvičit doma?

Momentálně netrénuji vůbec. Doufám, že si alespoň moje tělo lehce odpočine. Ale nebudu chodit okolo horké kaše, já bych raději pořád trénoval.

Můžete prozradit, jaké závody byste mohl letos absolvovat?

Doufám, že mě letos na podzim čeká mistrovství světa. Nebo Český pohár. Pak je tam také Mistrovství republiky v mrtvém tahu. A pak také dalších pár „pohárovek“.

A doufáte, že to stihnete?

Pokud budou, tak je určitě stihnu. Věřím, že se na ně dokáže kvalitně připravit.

Hrozí, že hranice budou velmi dlouho uzavřené. Vy jste měl závody i v zahraničí, je to pravda?

Měl jsem závody na Slovensku, myslím si, že byly hne tři. A ty se prostě nekonají. Například to zmíněné mistrovství Evropy. Co na to říct? Je to opravdu velká škoda.

Myslíte si, že opatření, které vydala česká vláda, jsou správná?

Těžko říct. Mě se třeba nemusí líbit nic z toho, co se děje. Ale nic s tím neudělám. Asi je to prostě tak, jak to má být.

Jak trávíte karanténu, když člověk vlastně nemůže skoro chodit ven?

Karanténa je pro mě osobně doslova děsná. Žádný příjem, veškerá omezení. Chodí se maximálně na zahradu, nebo do lesa na procházku. Ale problémy má spousta lidí, nic s tím neuděláme.

Pro sportovce, kteří jsou zvyklí na pohyb každý den, je to obzvláště těžké, co?

Je opravdu těžké, když nemůžeme nic dělat. Zvláště to, v čem jsme nejlepší. Pro mě osobně je celá tahle situace prostě nic moc. Je to vlastně špatné.