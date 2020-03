Do hasičárny to Adam Šíp, 14letý student duchcovského gymplu má kousek. Ona i stadion Bažantnice, kde pravidelně trénuje, jsou ale vinou pandemie koronaviru zavřené. Pro téměř každého vyznavače požárního sportu je současná situace pohromou, smůlu mají hlavně ti, kteří se specializují na lezení na věž. Šíp má ale na dvoře za domem svou vlastní věž, denně tak může trénovat a zlepšovat se.

“Postavili jsme si ji z vlastních peněz, ale žebřík, který je drahý, máme díky dotacím SDH Duchcov. Věž má požadované rozměry. Je to velká výhoda. Adam trénuje denně,” přibližuje jeho tatínek Václav. “Kromě zdolávání žebříku také cvičím doma. Ale není to ideální. Já mám ale rád kolektiv, tak mi kamarádi chybí. Naštěstí jsem s nimi ve spojení přes internet. Různě se motivujeme posíláním záznamů našich výkonů,” usmívá se mladý sportovec, který se požárnímu sportu věnuje od pěti let.

“My jsme ho ke sportu nijak nevedli. Už jako malý kluk se k tomu dostal, když obdivoval velká auta v hasičárně a samotné hasiče. Pak šel do kroužku a už to bylo. K tomu pak ještě dělal atletiku, ale vybral si tohle. My ho jako rodiče naplno podporujeme. Všude ho vozíme, leckdy jsou to soutěže až na Moravě. Ale stojí to za to, i když to pochopitelně není levná záležitost,” tvrdí Šíp starší.

Jeho syn se mu už za podporu odvděčil celou řadou úspěchů. Medaile získává na republikových soutěžích, stříbro bral i na tuzemském šampionátu, který se konal loni v létě v Ústí nad Labem. Dokonce reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v Rusku.

V tomto roce měl v plánu dobýt zlatou medaili na mistrovství republiky ve své nejoblíbenější disciplíně – v lezení na věž. Koronavir je ale proti. “Soutěže, které se měly konat v nejbližší době, jsou zrušené. Počítám, že i ty další padnou, bylo jich v plánu hodně. Mrzí mě to, nebude asi ani červencové mistrovství světa. Chtěl jsem se udržet v repezentaci a jet na něj, mělo se konat v Chorvatsku. Sice jsem trénoval zbytečně, ale pomůže mi to pro další sezonu, nebo prostě až se začne,” zůstává optimistou.

Jednou by chtěl být Adam Šíp profesionální hasič. Jeho trenérem i vzorem v tomto směru je Jakub Pěkný z Teplic. “Chtěl bych pomáhat, to se mi na hasičích líbí.”