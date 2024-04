„V květnu jedeme do Prahy ne grémium. Proslýchá se, že některé týmy v Celostátní lize chtějí skončit. Musíme prostě počkat a uvidíme,“ řekl Marcel Mikolášek, duše celého klubu.

Jak hodnotíte letošní sezonu? Končíte ve čtvrtfinále play-off…

Jednoznačně jako neúspěšnou, protože jsme vypadli ve čtvrtfinále. Cíl byl skončit do čtvrtého místa a začít vyřazovací část na domácí palubovce. Bohužel to se nepovedlo.

Zdroj: Radek Halva

Na konci sezony jste měli trochu problémy se sestavou. Nebyl problém, že už začali fotbalové přípravy před startem jarní části?

Problém se sestavou byl, ale ne kvůli přípravám ve fotbale. Vilémov i Šluknov nám hráče pouštěl, i když oba týmy měly sami problém. Za to jim patří dík. Problém byl v hráčích samotných a jejich různých omluvenkách. Více to nebudu raději komentovat.

Jak finančně náročná byla vůbec celá sezona?

V letošní sezóně jsme měli ve hře tři mužstva – Áčko v Celostátní lize, Béčko v krajské soutěži a starou gardu. Pro všechny týmy nás vyšla sezóna kolem 150 tisíc, ale jen díky sponzorům jsme nemuseli vše financovat, jako třeba dopravu a pohonné hmoty. Ještě jednou všem moc děkujeme za pomoc.

U týmu skončil váš kolega Luboš Relich. Můžete prozradit důvod?

Luboš skončil protože už byl z kluků vyčerpaný a rozladěný. Já jsem věděl o jeho rozhodnutí asi měsíc dozadu. Klukům v Kladně poděkoval a rozloučil se. V klubu ale nekončí, bude i nadále vykonávat potřebné věci kolem chodu klubu, ale na střídačce už ho neuvidíte.

Takhle se hraje o záchranu! Skvělý Varnsdorf sestřelil zoufalé Brno

Na vaše domácí zápasy chodilo hodně diváků. Co jsem tak slyšel, tak jinde moc velký zájem není. Jak to vnímáte?

Ano, ve Varnsdorfu jsme měli užasnou atmosféru, za kterou fanouškům moc a moc děkujeme. Všichni nám jí záviděli. Nikde taková nebyla. V některých městech pár lidí přišlo, ale jinak to je hodně špatné.

Jak vnímáte sálovou kopanou v konkurenci ostatních sportů?

Sálovka je opravdu sport, který je několik let na úpadku. Mužstva nemají zájem hrát celostátní ligu a ani v krajích to není o moc lepší. V květnu pojedeme právě s Lubošem Relichem na ligové grémium do Prahy, kde proběhne vyhodnocení uplynulé sezóny a uvidíme co bude dál v té nadcházející. Zatím víc nedokážu říct.

Jak hodnotíte vystoupení B týmu a staré gardy?

Béčko splnilo to, co jsme chtěli. Ve své soutěži získalo titul, navíc nám ukázalo, že někteří hráči mají i na áčko. Taky dostali příležitost si ligu zahrát, jako například Kolár, Materna nebo Beránek. Je to příslib do budoucna. Garda měla soutěž dobře rozehranou, když ještě do finálového kola bojovala o stupně vítězů. Nakonec skončila pátá. Bohužel gardu dohnalo hodně zranění a taky jarní prázdniny. Ale i tak je páté místo posun oproti loňské sezóně.

Jak jste prožíval sezonu vy? Co vím, tak jste hodně impulzivní, jednou jste vlastně musel i hrát.

Zápasy hodně prožívám. Chci vždy udělat dobrý výsledek, protože mám zodpovědnost vůči sponzorům a široké veřejnosti. Futsal jsme ve Varnsdorfu hodně pozvedli a je to od všech hodně sledované. Bohužel některým hráčům tato zodpovědnost schází. A proto jsem musel v Mohelnici nastoupit i já, a dokonce jsem musel sáhnout i do gardy, protože jsem dostal asi tak dvacet omluvenek. A to už jsem i já těžce skousával.

Co bude dál? Uvidíme Varnsdorf v nejvyšší soutěži i v další sezoně?

Na to je ještě brzy. Jak jsem zmiňoval, tak v květnu pojedeme na grémium do Prahy a uvidíme kolik mužstev se přihlásí do celostátní ligy. Proslýchá se, že Moravská Třebová, Zlín a Rudolfov již nechtějí pokračovat. V tu chvíli by nemělo smysl pokračovat v lize. Buď by jsme přešli do futsalu FIFA, kde by jsme nejspíš hráli kraj. Já ale nevěřím svým klukům, že by každý týden hráli futsal a k tomu fotbal. Nebo bychom měli v Ústeckem kraji dva mančafty. Uvidíme co bude dál, ale nic jednoduchého nás v rozhodování nečeká.

Očekávají se nějaké změny v hráčském kádru?

Když bychom pokračovali v lize, kádr bych chtěl určitě doplnit, aby nedocházelo k tomu, co probíhalo letos. Nyní už se těším na zasloužené volno, kde chci nabrat sílu na nadcházející sezónu.