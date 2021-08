Severočeská stopa dopomohla k basketbalovému úspěchu na Evropě

Ústecká Sluneta a děčínský Armex má v součtu tři vítěze evropského basketbalového challengeru do 20 let. Ten letos nahradil loňské mistrovství Evropy do 20 let, šampiony se stali také Antonín Pištěcký, Jan Šotnar a Jakub Důra.

TRIUMF. Česká basketbalová reprezentace do 20 let mohla slavit. | Foto: Zdroj: facebook

Čeští basketbalisté pod vedením Lukáše Pivody, jemuž asistovali Pištěcký a Šotnar, sice v úvodním utkání podlehli Italům, následně ovšem zdolali Albánii, Španělsko, Chorvatsko i Portugalsko a díky lepšímu vzájemnému zápasu se Španěly ovládli brněnskou skupinu A. Další dvě skupiny se hrály v řeckém Heraklionu a gruzínském Tbilisi, kde slavili Francouzi, respektive Slovinci. Evropa tak v kategorii basketbalistů do 20 let nezná protentokrát svého mistra, ale tři vítěze challengerů. Stříbrné ani bronzové medaile se neudělovaly. „Oficiální mistrovství bylo zrušeno, aby se na jednom místě nesešly všechny celky kvůli pandemii koronaviru,“ vysvětlil herní model bývalý kouč ústecké Slunety a současný trenér mládeže v Děčíně Antonín Pištěcký. Ten odvedl spolu s Janem Šotnarem, Lukášem Pivodou, ale i manažerem týmu Jakubem Durou a dalšími členy realizačního týmu výbornou práci. „Jako trenéři jsme tam byli suverénně nejmladší, proto bych chtěl poděkovat nejen celému realizačnímu týmu, ale i hráčům, celý tým šlapal jako hodinky,“ vylíčil jeden z unikátů tohoto týmu muž, který byl ve 37 letech z trenérského tria nejstarší. Situaci pak zkomplikovalo ještě dosazení Chorvatska, které vyměnilo Rusko kvůli pravidlům pro cestování mezi Ruskem a Českem v době pandemie. „Když jsem viděl hráče Chorvatů, ale i Španělů a Italů, říkal jsem si, jestli jsme vůbec na správném challengeru. Někteří vypadali jako tátové našich kluků,“ usmál se při vzpomínce na jeden z prvních dojmů. „Je to senzace a podle mě to nebylo úplně očekávané. Měli jsme obrovsky těžkou skupinu v čele se Španěly a nikdo asi úplně neočekával, že bychom v ní mohli dominovat. Naši kluci ale ukázali svou sílu a jsem rád, že se nám povedla takový úspěch,“ rozplýval se současný kouč ústecké Slunety Jan Šotnar. Toho čeká krátké volno, myšlenkami už je ale zpět v klíšské basketbalové hale. „Mám teď asi čtyři nebo pět dnů volna, ale 1. srpna už začínáme přípravu s ústeckými kluky, takže bez basketbalu moc dlouho nebudu,“ usmál se. „Tondu i Honzu znám trochu lépe, ale celý realizační tým byl výborný kolektiv, fungoval na vysoké profesionální úrovni a zároveň si lidsky velmi sedí. Jsem rád, že jsem bez problémů zaplul, spolupráce mi přišla výborná a děkuji za možnost absolvovat takovou parádní akci, obzvlášť v Česku,“ podotkl na závěr Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín.