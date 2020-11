V neděli 1. listopadu se měl odehrát první turnaj Autocentrum Jílové Extraligy Ústeckého kraje v sálové kopané. Týden předtím měla odstartovat Benešovské stavebniny Veteráns liga Ústeckého kraje. Palubovky ale zejí prázdnotou, nová sezóna se kvůli koronaviru a vládním nařízením nerozjela.

JIŘÍ JEDLIČKA (uprostřed) při tradičním vyhodnocení skončené sezóny v sálové kopané. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Nikdo neví, zda vůbec odstartuje. „Už jsme museli odložit druhé turnaje v obou soutěžích. Musíme čekat, co bude dál. Pokud se třeba v prosinci začne, můžeme začít hrát a odehrajeme to, co odehrajeme. Ovšem pokud by se do začátku roku nezačalo, můj názor je, tuhle sezónu ani nezačínat,“ smutně pravil předseda krajské sálové kopané Jiří Jedlička.