„Dakar byl peklo. Peklo, které jsem si zamilovala. Nekonečné moře písku zvlněné zrádnými dunami jsem proletěla na čtyřkolce. Pak se do něj vrátila za volantem závodní buginy,“ zavzpomínala na své předchozí účasti na Dakaru.

A teď? Teď se plánuje zúčastnit znovu a nebude řídit ani jednu ze svých předchozích hraček. Bude řídit auto! „Pokud se to stihnu naučit,“ směje se s nadsázkou vždy pozitivní Olga Roučková, která svůj nový kousek v garáži aktuálně poznává šroubek po šroubku.

Pracovitá Toyota Land Cruiser 120 bude spadat do kategorie T2, mezi produkční auta s povinnými úpravami. A právě povinné úpravy se na ní teď dodělávají. „Ollie“ a její tým musí do vozu namontovat mimo jiné sportovní podvozek, homologované sedačky, přídavnou nádrž, čtyřbodové pásy, ochranné sítě v oknech, nehořlavé výplně, intercom, náhradní elektro svazek, převodovku s přímým zubem. Není toho málo,“ zdůraznila.

„Je to něco nového, ale o to je to pro mě lákavější. Jsem za tuhle šanci a výzvu opravdu ráda,“ pokračuje vážně Roučková, která na slavném podniku startovala v letech 2018 a 2019. V roce 2022 by měla být součástí stáje Ultimate Dakar Racing Tomáše Ouředníčeka.

„Tomáš mě oslovil a možnost spolupráce mě hned nadchla. Víme, že víc týmových aut v soutěži znamená větší šanci na dobré umístění. Budeme připraveni s pomocí a odhodláním zajet co nejlepší výsledek,“ slibuje rodačka z Děčína.

Spoléhat bude opět i na své fanoušky. Právě na nich bude výběr jména pro auto, budou se moci podílet na podobě kombinéz a závodních helem. „Budou s námi od příprav po cílovou rovinku. Doufejme, že se na ni společně podíváme,“ říká žena, která se nemá ve zvyku vzdávat.

Aby mohla své sny zase jednou zrealizovat, musí naplnit pětimilionový rozpočet. I tady je pomocná ruka samozřejmě vítána. „Podpoře se meze nekladou, kdyby chtěl někdo dodat třeba řasenky, bylo by to super. Tu umím ztratit i v zavřeném stanu,“ už zase se směje nejúspěšnější česká závodnice.

První ostré jízdy v autě jsou naplánovány na konec března, prvními testovacími závody by pak měl být Marocco Desert Challenge, který proběhne za účasti kompletně celého týmu 16 – 25. září 2021. „Musím se zase sehrát s volantem a s navigátorem, už abychom jeli,“ přeje si Roučková.

Že je celá akce bláznivá? Je. Jiná ani v podání odvážné ambasadorky Autoklubu České republiky být nemůže. „Klidně bych Dakar jela i v kamionu. Ale ráda si to nechám na příště,“ slibuje s předstihem další možné dobrodružství.

Cestu na Dakar 2022 můžete s Ollie prožívat na jejích sociálních sítích – Ollie Roučková. Mise Dakar Ollie 2022 začíná!