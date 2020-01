Přesto dvojnásobná účastnice slavného závodu může dosáhnout na prestižní vítězství. Bude se totiž pokoušet obhájit triumf v anketě Zlatý volant, konkrétně je opět v nominaci na Cenu Elišky Junkové. „Přála bych ,aby to vyhrály všechny baby ,co tam jsou nominované,“ přiznala s úsměvem.

Opět jste byla nominována do ankety Zlatý volant, konkrétně na Cenu Elišky Junkové. Počítala jste s nominací?

Úplně jsem se ztratila v čase a nedošlo mi, že je zase hlasovací čas ankety Zlatý volant. Je to pro mě čest, že mne znovu nominovali.

Minulý rok jste cenu vyhrála. Jak těžká bude obhajoba?

Každou výhru je těžké obhájit. A to platí i u ceny Elišky Junkové.

Jaký tedy byl pro vás ten rok 2019?

Plný změn a zvratů. Postavila jsem se na svůj druhý Dakar, tentokrát ve zbrusu nové kategorii Sidexside Buggy. A spolu s navigátorem Danielem Zelenou jsme dojeli do cíle jako vůbec první Češi této expandující kategorie. Tím jsem dojela svůj druhý Dakar. Navíc se mi povedlo urvat desáté místo na Mistrovství Evropy Cross Country a to ve čtyřkolkách.

Letošní Dakar je v plném proudu. Mrzí vás stále fakt, že vám třetí účast nevyšla?

Ani si neumíte představit jak moc. Nyní hledám nové sponzory a pevné věřím, že se nám další start povede.

Kdo je podle vás favoritkou na Cenu Elišky Junkové?

Každá z žen, která je nominovaná. Všechno to jsou ženy, které ve svém sportu dokázaly to nejlepší. Přála bych, aby to vyhrály všechny baby, co tam jsou nominované. Je to opravdu nádherný pocit držet Cenu Elišky Junkové v ruce.

Jak vnímáte podobné ankety?

Je jen dobře, že takové ankety jsou. Dávají všem motivaci na sobě makat. Třeba i těm menším závodníkům, kteří vzhlížejí ke svým idolům.

Co byste vzkázala lidem, kteří by pro vás měli hlasovat?

Chtěla bych vám všem moc poděkovat za podporu, a přízeň. Všechny úspěchy jsou naše společné, není to jen o mě a týmu, ale hlavně i o vás. Budu se snažit udělat maximum i v letošním roce aby jsem nás reprezentovala co nejlépe.

Co vás vůbec čeká v lednu?

Kromě fandění českým zástupcům na Rallye Dakar, mě čeká kompletní příprava na Rally sezónu. Která pro mě začíná v březnu, prvním startem na Mistrovství Světa a tentokrát opět v kategorii 4kolek.

CENA ELIŠKY JUNKOVÉ

Kromě Olgy Roučkové je v nominaci dalších jedenáct žen.

Výsledky hlasování budou zveřejněny ve čtvrtek 6. února.

Jak hlasovat? Stačí jít na webovou stránku www.zlatyvolant.cz/cena-elisky-junkove/ a tam jednoduše kliknout na jméno vaší favoritky na vítězství.