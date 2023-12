Vánoční svátky jsou v plném proudu, rok 2023 se pomalu, ale jistě, blíží do finiše. Na řadu přijde bilancování letošních událostí. Svůj pohled na letošní rok poskytlo Deníku několik sportovních osobností ze severních Čech.

Matěj Kubista, fotbalista FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Radek Krajcigr, kapitán florbalistů České Lípy:

„Letošní rok mi výrazně připomněl, že není nic důležitějšího, než zdraví. Je potřeba si vážit každé, i té nejobyčejnější chvíle s nejbližšími, protože nikdy nevíte, co se zítra stane. Moje největší radost je syn, který nám během letošního roku neskutečně rychle vyrostl před očima a sta se z něj bezva parťák. Začal hrát taky florbal a já se toho aktivně účastním jako trenér minipřípravky. Je to takový čas jen pro nás a to mě hodně baví.“

Filip Kroutil, basketbalista BK ARMEX Děčín:

„Letos jsem nejvíc vděčný a zároveň mi i největší radost dělá moje dcerka Rozárka, která mě každým dnem udivuje a fascinuje. Vděčný jsem samozřejmě i za mojí ženu a skvělou rodinu a tým, jehož jsem součástí. Je plný skvělých lidí se stejným cílem.“

Sportovci září v unikátním kalendáři: Autrey u stromečku, Kubová na horách

Pavel Znamenáček, vedoucí klubu karate Sport Relax Česká Lípa:

„Vážíme si stálého zájmu o naší výuku v klubu Sport Relax. Jsem vděčný za skvělou rodinu a také karate rodinu v našem klubu. Děkujeme, že můžeme pracovat s mládeží, které můžeme ukazovat životní cestu. Neskutečnou radost mi udělala inspirativní cesta do Indie, kde jsem deset dní pracovali na osobním rozvoji.“

Matěj Kubista, fotbalista FK Varnsdorf:

„Ze sportovního hlediska jsem rád, že jsme s Varnsdorfem během jarní části dokázali držet krok s předními týmy soutěže. V podzimní části se nám po velké obměně kádru nepovedl začátek sezóny, ale po dobrém závěru půjdeme plni očekávání do nového roku. Jsem také rad, že se českému národnímu týmu povedlo postoupit na Euro do Německa. Z osobního pohledu jsem rád ze jsem zvládl celý rok ve zdraví, úspěšně jsem dokončil studium licence B a v neposlední řadě jsem velmi šťastný ze můj kamarád Pavlo Rudnytskyy zdárně složil zkoušky na UEFA A licenci.“

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Pavel Hradiský, trenér fotbalistů Arsenal Česká Lípa:

„Letošní rok byl pro mne přelomový. V létě jsem končil u mládeže v FK Ústí nad Labem a rozhodoval se, co dál. Nakonec jsem dal na hlas srdce a po letech se fotbalově vrátil domů, do České Lípy. Dnes mohu s odstupem času říct, že to byla správná volba. V áčku jsem nadšený z mých pracovitých svěřenců, umístění po podzimu ve třetí lize není vůbec špatné a i fanoušků chodilo celkem dost. V mládeži hrajeme poprvé všechny divizní soutěže od U12 do U19 a i tady panuje spokojenost. Co se týče rodiny, tak jsem rád, že jsme všichni v pořádku, oba moji kluci nakoukli do mládežnických reprezentací a s manželkou máme pořád hezký vztah. Za mě se tedy rok 2023 vydařil a věřím, že ten příští bude minimálně stejně tak dobrý.

Tomáš Faigl, kapitán HC Děčín:

„Když to vezmu ze sportovní stránky, tak jsem rád, že se nám v Děčíně daří, máme výbornou partu a to se odráží i na výsledcích. V soukromém životě čekáme se snoubenkou potomka, takže se moc těším na příští rok, až nás bude doma o jednoho víc.“

Štěpán Chaloupek, fotbalista FK Teplice:

„Jsme teprve v polovině a už mi tato sezóna dala tolik Ať už to bylo hrát na zaplněných Stínadlech, reprezentovat svou zemi, dát ligový gól, nebo prodloužit spolupráci s klubem, který miluji! Ukázali jsme si co jsme schopni zvládnout jako tým a já přesto věřím, že jsme ještě neukázali vše! Teď je ale na řadě odpočinek. Vyčistíme hlavy, doléčíme šrámy a v únoru se všichni vrátíme na stadióny v ještě větší síle, než na začátku! Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na této cestě podíleli a podílet budou. Klubu, spoluhráčům, rodině a především Vám fanouškům.“

Petr Johana, bývalý fotbalový reprezentant, hráč Sparty a dnes trenér mládeže FK Baník Most-Souš:

„Vážím si především zdraví své rodiny. To je pro mne asi to nejdůležitější. Co mi udělalo radost? Když to vezmu z profese fotbalového trenéra, tak určitě naše mostecká mládež, mladým se daří a z nedávné minulosti samozřejmě postup české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy.“

Adéla Stříšková, česká reprezentantka v házené, křídlo DHK Baník Most:

„V letošním roce jsem si hodně vážila mistrovství světa v Dánsku, kam jsem se dostala. S holkama jsme se dostaly až do čtvrtfinále a braly konečné osmé místo. To je za mne obrovský úspěch a tento rok mi ho bude připomínat. Jsem vděčná, že jsem se toho mohla zúčastnit. Tohle je letos prostě můj top zážitek.“

Tomáš Šálek, profesionální boxer

„Mám za sebou zlomový rok, jsem rád, že má restart kariéry, a doufám že byl poslední za sebou. Naštěstí mi po operaci drží i levý biceps, takže se můžu zase naplno a s láskou věnovat sportu. Pocit vyhoření je pryč. Těším se na nové zápasy, soupeře a výzvy. Jsem vděčný za zdraví, které v složité době přeji i ostatním…"