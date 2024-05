Tryskem uhání letošní sezona kanoistických závodů. Zatímco nejmladší závodníci TJ Kajak Děčín z kategorií benjamínků vycestovali na východočeskou přehradu Pastviny nedaleko Žamberka, ostatní starší sportovci od žáků až po dospělé zamířili na další pohárové klání znovu do Račic, kde se tentokrát představili také slovenští závodníci při společném Česko-Slovenském závodě.

Jakub Nyari z TJ Kajak Děčín. | Foto: archiv klubu

Na Pastvinách byl nejúspěšnějším děčínským zástupcem opět Richard Válek, který oba své starty v singlech na 200 i 500m přetavil ve zlaté medaile. Mezi jedenáctiletými si pak sáhli na medaile i Josef Málek a Tomáš Bílý, když se oba podělili o bronzy, jeden na 200m a druhý na pětistovce.

Těsně za medailovými pozicemi na 4.pozici skončil deblkajak Tomáš Valenta – Richard Válek i T. Valenta na singlu na dvoustovce.

Pomikálek o bronzové bitvě, zklamání z vyřazení nebo „aféře plivanec“

V Račicích se dospělí utkali o místenky na ME a také MS a ME do 23 let, ostatní kategorie získávaly body do pořadí ČP a žebříčků pro výběr do Sportivních center mládeže. Tvrdá konkurence slovenských závodníků často znamenala, že již pouhý postup do finále byl v národním pořadí prakticky bojem o medaili.

Nejlepším výsledkem se prezentovali Jakub Nyari a Jakub Kremla v žákovském deblu, když dojeli na 6.místě, které znamenalo 4.příčku mezi českými posádkami. V nabitých singlových závodech se do finále prosadili Jakub Nyari, Karolína Kofroňová a Jakub Musil. Tam sice už na své soupeře nestačili a všichni tři shodně skončili na 9.místě, ale v národní konkurenci to vyneslo parádní 4. a 5. místa.

Obrovská úleva! Varnsdorf porazil Příbram a slaví vytouženou záchranu

Při nedělních závodech v novém formátu na kilometr s hromadným startem se pak znovu dokázali pohybovat na hraně elitní desítky celkového pořadí a bezpečně v TOP 10 mezi českými zástupci. Další pěkné výsledky ve druhé desítce přidali František Málek, Jakub Kremla, Nykyta Poddubnyi, Michal Florián, Adam Musil a Vendula Pavlišová.

Ze závodů dospělých si reprezentační dres pro letošní vrcholné soutěže vyjela jak děvčata Kateřina Zárubová s Adélou Házovou, tak i po výrazném výkonnostním vzestupu Vladimír Cerman. Všichni tři by se měli během června a července představit v Szegedu při ME, v Bratislavě při ME 23 a také v bulharském Plovdivu při MS 23, kde především děvčata chtějí ve své poslední sezoně v této věkové kategorii navázat na loňský bronz z Auronza.

Tomáš Charvát