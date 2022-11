Pytlík obdivuje Haalanda. Chtěl by hrát za Slavii i českou repre

Dorostenci FK Malšovice mají v okresním přeboru velmi zajímavé soutěže. Tým z Děčínska jezdí třeba do Peruce, do Velkých Žernosek, do České Lípy nebo do Budyně nad Ohří.

Tomáš Pytlík střílí branky za dorost Malšovic. | Foto: soukromý archiv

V soutěži, která spadá pod OFS Litoměřice, se jim docela daří, po devíti zápasech jsou zatím na šesté místě. Naposledy Malšovice doma přejely Dubany 12:0. Přesně polovinu branek nasázel Tomáš Pytlík, který je fanouškem pražské Slavie. Tomáš se zamyslel a vybral z těch šesti kousků ten nejhezčí gól. „Běžel jsem sám, brankář byl vylezlý. Tak jsem vystřelil a trefil pravou zadní šibenici. Více branek v jednom utkání jsem ještě nedal, tohle byl můj rekord,“ přiznal malšovický dorostenec. Tomáš Nasázel 12 branek, tabulce střelců ale kraluje Šimon Krupička, který má na kontě 27 gólů. „Občas se na tabulku kanonýrů podívám,“ poznamenal. S fotbalem začal v pěti letech ve Fotbalové akademii Petra Voříška. „Na fotbale mě nejvíce baví týmová hra. Letos se chceme s týmem dostat v tabulce co nejvýš. Děláme pro to všechno,“ zdůraznil. Tomáš vzpomenul také na kuriózní situaci, kterou mu fotbal připravil. „Bylo to asi situaci, kdy spoluhráč dostal červenou za potlesk,“ konstatoval. Jeho snem je hrát za Slavii a českou reprezentaci. „Mým vzorem je Erling Haaland. Líbí se mi, jak hraje rychle, na nic nečeká, umí to hodně dobře s míčem. Chtěl bych hrát, jako on,“ má jasno. V Malšovicích se mu líbí. „Jsme hodně týmoví, při tréninku je celkem sranda. Delší cestování v naší soutěži mu vůbec nevadí, protože se soustředím na zápas,“ pokračoval. Na závěr přišla tradiční otázka na povinnou školní docházku. „Škola mě celkem baví, nosím spíše trojky,“ uzavřel vše Tomáš Pytlík.

