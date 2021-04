Zatím jen pro dospělé profesionály a za přísných opatření se rozjela závodní sezona rychlostních kanoistů. V Račicích se rozhodovalo o složení týmu pro letošní seriál Světového poháru a také o tom, kdo nás bude reprezentovat při ME v Poznani a kdo se pokusí v olympijské dokvalifikaci vyjet ještě další místa pro OH v Tokiu.

Adéla Házová. | Foto: Zdroj: TJ KAJAK Děčín

Z děčínských zástupců byli na startu Vladimír Cerman a Adéla Házová. „Zatímco Vláďa se mezi elitou zatím jen rozkoukává, závody byly pro něj spíš prvním seznámením s dospělou konkurencí a jeho prioritou bude pozdější nominace pro závody do 23 let, Adéla měla jasný cíl dostat se hned na začátku své kariéry mezi elitní výběr. To se jí podařilo a zajistila si místo v ženském čtyřkajaku,“ uvedl Tomáš Charvát, trenér TJ Kajak Děčín. Jako doplňková disciplína by jí pak měly čekat vytrvalostní závody na pět kilometrů.