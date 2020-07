Centrem závodu se startem a cílem byl prostor vedle fotbalového hřiště ve Františkově nad Ploučnicí. Trať závodu o délce pěti kilometrů nejprve závodníky zavedla po cyklostezce podle naučné stezky do Benešova nad Ploučnicí a odtud se pak vydali zpátky podél řeky Ploučnice, kde na všechny čekal finálový osmisetmetrový výběh nejprve těsně okolo zříceniny hradu Ostrý a pak ještě výše na vyhlídku nad Terezínským údolím. Odtud pak již zbývalo několik posledních desítek metrů do cílové rovinky.

Na startu se nakonec představilo celkem 54 závodníků a závodnic, kteří se vydali bojovat o co nejlepší umístění v závodě i dvojitou porci bodů do poháru MODRÉ STUHY. Start závodu byl nejprve kuriózně posunut o pár minut, když s mírným zpožděním dorazil jeden z favoritů a vítěz prvního ročníku MODRÉ STUHY Josef Novotný z ASK Děčín.

Po více než dvaceti minutách se v cílové rovince objevil úplně osamocený běžec. Byl jím Lukáš Eliáš z BK Běkodo Teplice, který tímto po mnoha druhých místech na různých soutěžích pořádaných KONKORDIA Děčín konečně získal vítězství. Po více než jeden a půl minutě se začali objevovat další běžci a běžkyně. Nejprve Martin Přibyl z pořádajícího týmu svedl těžký vítězný souboj o celkově druhé místo s překvapením tohoto závodu a nejlepší ženou, vynikající horolezkyní Pavlínou Kufovou, těsně za nimi pak cílovou čáru protnul opozdilec Josef Novotný.

Pak již jeden za druhým dobíhali ostatní závodníci a závodnice. Celkově šesté místo si připsal vítěz starších mužů Karel Klinkáček (CrossFit Děčín). Prozatím neporážená žena v letošních závodech Modré stuhy Jarmila Sobecká (USK Provod) doběhla na celkovém desátém místě, když se musela sklonit před dvěma ženskými přemožitelkami, již výše uvedenou Pavlínou Kufovou a těsně před Jarmilou doběhnuvší Veronikou Hernychovou (Jílové), ale i tak jí patřilo vítězství mezi zralými ženami.

Vyhlášení výsledků proběhlo jako tradičně v příjemné atmosféře a medailisté, jak již napovídal název závodu získali jako ocenění balíček pikantního ostře kořeněného masa. Po závodech pak bylo pro všechny připraveno posezení u ohníčku.

Tímto závodem se seriál MODRÁ STUHA přehoupl do druhé poloviny. Na konci prázdnin čeká sportovce Běh u Červeného vrchu a začátkem října pak finále v Podzimním krosu na Sokolím vrchu.

Sportovní aktivity KONKORDIA Děčín mají však i další aktivity. Předposlední den prázdnin to je v neděli 30.srpna je pro všechny zájemce připravená hlavní akce KONKORDIA Děčín, kterou je z dubna odložený RUNfest Děčín – Děčínský JAW.cz půlmaraton, což je multisportovní akce pro všechny věkové skupiny.

V prostoru Mariánské louky a nejbližšího okolí proběhne série běhů (5 km, rodinný běh, dětské běhy a hlavní soutěž – půlmaraton). Nebude chybět ani další sportovní kulturní doprovodný program (orientační běh, netradiční sportovní soutěže, stánky, skákací hrad). Vše by mělo být součástí akce „Děčín běží“. Pořadatelé tímto tedy zvou všechny k hojné a hlavně aktivní účasti. Více informací lze nalézt v rámci přihláškového systému na stránkách www.konkordia-decin.cz

Nesmíme opomenout ani září, kdy se KONKORDIA Děčín nejprve podílí na organizaci speciálního běžeckého „Sprintu k Tyršovi“ v rámci Tyršova Děčína a 16.září se očekává mohutná účast na již tradičním T-mobile olympijském běhu na Labské cyklostezce. I na tyto akce naleznete nejbliží info na stránkách KONKORDIA Děčín.