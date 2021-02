„Je to velice špatná situace, která bude mít nedozírné následky. Jak po finanční stránce, tak co se týče počtu členů,“ smutně řekl v rozhovoru pro Deník.

Pane předsedo, jaký byl rok 2020 pro TJ Slovan Varnsdorf?

Pro TJ Slovan Varnsdorf byl uplynulý rok 2020 zatím jeden z nejsložitějších. Začátek roku byl, co se týče sportu a přípravy ideální. Pak nás ale zasáhla první vlna covid-19. Tu jsme se snažili přečkat s očekáváním, že po ústupu se zase bude sportovat a vrátíme se do sportovního zápolení. Bohužel opak byl pravdou, situace kolem koronaviru se táhne už strašně dlouhou dobu.

Máte pod sebou několik sportovních oddílů. V jaké jsou aktuálně kondici?

Jednotlivé oddíly, které spadají pod TJ Slovan Varnsdorf, jsou na tom po sportovní stránce velice špatně. Oddíly si své svěřence snaží udržet prostřednictví sociálních sítí, zasílají jim doporučení a videa, podle kterých by měli cvičit a trénovat. Jelikož to ale trvá dlouhou dobu, děti jsou tímto přístupem prostě unaveně a nechtějí už ani moc sportovat. Sami se k tréninku či cvičení nedokopou, rodiče na ně nemají čas a dochází k tomu, že děti přestávají sportovat.

Jistě se vás tahle doba dotkla i finančně. Jaký je finanční výhled na letošní rok?

Co se týče finančního výhledu na rok 2021, není vůbec růžový. V současné době musíme vytápět objekty, ve kterých se za normálních okolností sportuje. Dotace nám nepokryjí náklady na vytápění. Ani výhled, kdy se nám sportovci vrátí na sportoviště a budou přinášet nějaké finance z pronájmů, je v nedohlednu. Velice špatná situace, která bude mít nedozírné následky. Jak po finanční stránce, tak také počtu členů.

Požádali jste o nějaké granty a dotace v rámci koronaviru?

S účetní TJ Slovan Varnsdorf sledujeme všechny granty a dotace, které vychází v rámci covidu. O co šlo požádat jsme požádali. Nějaké finanční prostředky na zaměstnance jsme obdrželi docela v krátkém termínu po odeslání žádosti.

Můžete čtenářům prozradit, co všechno máte ve funkci předsedy na starosti?

Jako předseda mám vlastně na starosti veškerý chod TJ Slovan Varnsdorf. Začíná to personálním obsazením zaměstnanců TJ Slovan Varnsdorf, zajišťuji a udržuji v provozuschopném stavu majetek TJ Slovan Varnsdorf, což je někdy velice namáhavé. Sportoviště velice zastaralé a finančních prostředků na jejich údržbu je velice málo. Dále se starám o žádosti na všechny granty a dotace, které se na tělovýchovné jednoty a spolky zaměřují. To znamená žádosti o dotace a granty při městě Varnsdorf, Ústeckém kraji, MŠMT a NSA. Musím sledovat vše, co se okolo dotací a grantů děje a snažit se požádat o finanční příspěvek. Někdy je to velice složitá administrativa, ale po pár letech už člověk ví co a jak. Další činností je starat se o jednotlivé oddíly při TJ Slovan Varnsdorf. Velice úzce spolupracuji s předsedy jednotlivých oddílů.

Je nějaký klub, na který byste byl obzvláště pyšný?

Je těžké říci, na který klub jsem pyšný a kdo by měl přidat. Ale je pravdou, že ne všechny kluby dělají to, aby byli členové spokojeni. Vždy je to o lidech a jejich přístupu. Je důležité říci, že funkcionáři tuto činnost dělají na úkor svého volného času a zadarmo. Pouze trenéři dostávají prostřednictvím dotací malou finanční částku za odvedené tréninkové jednotky. Velice dobře si vede oddíl basketbalu a atletiky. Také jsem spokojen s oddílem zápasu, který ale zatím funguje krátkou dobu. Vede si ale velice dobře v mládežnické kategorii.

Jak vy osobně prožíváte koronavirové období. Nesmí se sportovat, řada dalších věcí je zakázaná.

Toto období prožívám velice špatně. Jsem tělem i duší sportovec. Vším, co se děje okolo sportu, velice trpím. Mám obavy a bojím se, aby se děti vrátily zpět ke sportu, to samé se dá říci o trenérech. Nečeká nás nic lehkého. Já jsem byl zvyklý se skoro každý víkend pohybovat okolo sportu, ale v současné situaci to bohužel není možné. Na druhou stranu se člověk více věnuje rodině, kterou jsem dlouhá léta šidil a nechával ji o víkendech samotnou.

Souhlasíte s opatřeními, díky kterým se amatérský sport zmrazil?

Současné situace je velice složitá. S něčím souhlasím, některá opatření ale vůbec nechápu. Uvědomuji si závažnost situace, ale z pohledu sportovce, trenéra a funkcionáře je strašně složité vše pochopit a předávat to dalším. Také mne velice mrzí, že ti co nám velí a říkají co máme a nemáme dělat, to pak sami nedodržují.



Dokážete odhadnout, kdy se sportovní život vrátí do normálních kolejí?

To bohužel nedokážu odhadnout. Byl bych samozřejmě moc rád, kdyby to bylo co nejdříve.

Může tohle období negativně ovlivnit TJ Slovan Varnsdorf?

Samozřejmě, že se tato situace a období určitě promítnou do chodu celé TJ Slovan Varnsdorf. Závěrem bych chtěl prostřednictvím tisku poděkovat všem, kteří nám přispívají na chod celé TJ Slovan Varnsdorf. Chtěl bych hlavně poděkovat městu Varnsdorf, Ústeckému kraji, MŠMT, NSA a všem sponzorům, kteří podporují činnost našeho spolku.