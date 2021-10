Nejvýraznější postavou celého zápasu byl Lukáš Vlček, který připsal sedm bodů (5 +2). A to ještě neproměnil jeden nájezd. Děčín měl od začátku utkání ve své moci, po dvou třetinách vedl 7:1. V té poslední pak předvedl kanonádu, do žatecké sítě se trefil celkem devětkrát. Bodovali i další hráči a tak se Děčín dobře naladil na následující kolo proti rezervě Ústí.

Šest bodů si připsali na své konto junioři, kteří porazili 10:4 FC Teplice a 8:1 Lokomotivu Louny. Další turnaj odehrají junioři doma, tedy v Novém Boru, 30. října.

Sestava: Havriljak, Martinec, Vrátil, Vlček, Záruba, Sochor, Beránek, Bräuer, Vilímek, Pšenička, Mašek, Macák, Plechatý, Slánský, Dašek.

Starší žáci vyrazili na svůj první turnaj do Chomutova. I v tomto případě se děčínským florbalistům dařilo, opět z toho bylo šest bodů. Děčín nejprve přestřílel Roudnici nad Labem 7:6, ve druhém utkání porazil domácí celek Florbal Chomutov Domeček 8:3.

Sestava: Klaudy, Bára, Koberec, Mittlebach L., Mlateček, Novák J., Vlasák, Jiruš, Král, Piskora, Macháčová, Mlejnek, Anderlová.

Elévové se představili na domácí půdě, kde hrály týmy z Děčína a z Teplic. Jak dopadly výsledky?

Děčín white vs. Děčín blue 10:5

Děčín white vs. FD Teplice – Krupka 4:5

Děčín blue vs. FD Teplice – DDM 4:6

Děčín blue vs. FD Teplice – Krupka 8:7

Děčín white vs. FD Teplice – DDM 6:5

Sestava: WHITE – Kanich, Dzuba, Karkule, Volf, Procházka, Šubrt D., Svoboda, Moc, Hajn, Kroupa

BLUE – Polák, Šklíbová, Hejna, Macho, Beránková, Šubrt F., Hedbávný, Králová, Kyralová, Řezníček