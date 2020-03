Děčín přitom oba zápasy rozehrál skvěle, vytvořil si náskok. Ten ale neudržel a oba duely ztratil v prodloužení. „Musíme na začátku sportovně uznat, že Hradec byl v obou zápasech celkově lepším týmem. Možná jsme je něčím zaskočili, třeba nás podcenili. Dělali chyby, proto jsme měli dobré vstupy do zápasu,“ podotkl děčínský brankář Petr Miško.

V prvním zápase vedli Predátoři deset minut před koncem 5:2. Jenže domácí pak využili hned tři přesilovky a pak všechno rozlouskli v prodloužení. „Domácí se pak dostali do hry, naopak nám se nedařilo. Pomohla tomu série našich chyb a vyloučení. Nemám rád, když si někdo stěžuje na sudí. Ale v prvním zápase byli divní, fakt divní. Některá naše vyloučení jsme opravdu nepochopili. Je ale pravda, že si Hradec šel za vítězstvím. A nakonec se dočkal,“ pokrčil Miško rameny.

Podobný průběh měl i druhý zápas. Děčínští hráči po dvou třetinách vedli 4:2, v té poslední ale dostali šest branek a za stavu 8:8 se šlo opět do prodloužení. A opět se šťastným koncem pro Hradec Králové. „Druhé utkání vypadalo dobře, ale zase jsme to neudrželi. Jakmile domácí na začátku třetí třetiny snížili na 4:3, byli živější, svěžejší, rychlejší. My jsme naopak padali na dno. Paradoxně jsme v prodloužení mohli rozhodnout, když jsme měli přesilovku. Ale to je zatím taky velký rozdíl, Hradec hraje přesilovky daleko lépe. Dle výsledku to byly těsné zápasy, ale musím sportovně uznat, že oba vyhrál soupeř zaslouženě,“ pokýval Miško hlavou.

Celá série se tak stěhuje do Nového Boru, kde Děčín hraje své domácí zápasy. Úkol zní jasně – oba duely vyhrát a vrátit celou sérii do Hradce. „Přemýšlíme, co na ně vymyslet, jak je umlátit. Věříme v sílu domácího prostředí. Určitě chceme doma oba zápasy vyhrát a vrátit celou sérii do Hradce. Chceme také lidem, co dorazí, předvést opravdu dobrý florbal,“ zdůraznil děčínský brankář.

Třetí utkání je na programu v sobotu 7. března od 17 hodin. Pokud Děčín vyhraje, čtvrtý duel se hraje o den později v ten samý čas. „Třeba v sobotu vyhrajeme a Hradec zjistí, že to nebude mít tak lehké. Kdybychom se dostali do pátého zápasu, může se stát už cokoliv. Zveme fanoušky, aby nás přišli podpořit,“ dodal na závěr Petr Miško.

FbC Hradec Králové – DDM SANEXCZ Děčín 6:5 pp (0:1, 1:2, 4:2 – 1:0)

Branky: Hušek 3, Heger, Miškovský, Bachtík – Žáček 2, Vážný, Věchet, Pilek.

FbC Hradec Králové – DDM SANEXCZ Děčín 9:8 pp (2:4, 0:0, 6:4 – 0:1)

Branky: Bachtík 4, Hušek 2, Pokorný, Miškovský, Černý – Poloprutský 3, Fidler 2, Vlášek, Pilek, Huslička.

Děčín: Miško – Vrátil, M. Vybíral, Fišer, Poloprutský, P. Vybíral, Vážný – Zeman, Věchet, Matza, Žáček, Bořuta, Záruba, Pilek, Huslička, Fidler.