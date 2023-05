Popiulární záviod Tour de Feminin, který se koná tradičně v okolí Krásné Lípy, graduje. Až ve spurtu první skupiny se rozhodlo o vítězce 3. etapy Tour de Feminin s cílem v Rumburku. Dominika Wlodarczyk v něm porazila Češku Julii Kopecký a Jihoafričanku Tiffany Keep. Olha Kulinič se ubránila útokům soupeřek a udržela první místo v průběžném pořadí.

Populární cyklistický závod Tour de Feminin v okolí Krásné Lípy už graduje. Foto: facebook.com | Foto: Deník/VLP Externista

Většinu třetí etapy se držel pohromadě celý peloton, nejsilnější závodnice čekaly na posledních deset kilometrů, takže průběh závodu ozvláštnily především rychlostní a vrchařské prémie.

V těch rychlostních byla aktivní a silná Dominika Wlodarczyk, vedoucí závodnici bodovací soutěže šlo o nejen body, ale také o celkové pořadí. Vyhrála obě sprinterské prémie a připsala si 6 bonusových sekund. Na vrchařských prémiích dominovala Italka Sara Casasola. V dresu nejlepší vrchařky vyhrála první tři prémie.

V závěrečných 25 kilometrech se začalo závodit také o etapové vítězství. Ukrajinka Olha Kulinič, oblečenná do žlutého trikotu, se většinu času pohybovala v zadní části pelotonu, ale když to bylo třeba, najela do čela a hlídala útoky nejbližších soupeřek.

Nástup střídal nástup, ale stabilní únik se nevytvořil. Až v posledním stoupání dne přišel tvrdý útok Dominiky Wlodarczyk a Nikoly Noskové, nejlepší české vrchařky. V nástupu se s nimi udržela jen Julia Kopecký, osmnáctiletá česká cyklistka týmu AG Insurance-NXTG. Jejich náskok nebyl velký, takže zezadu k nim přijely i další závodnice, mezi kterými byla Olha Kulinič, ale třeba také Češky Kristýna Burlová a Eliška Kvasničková.

Dvacetičlenná skupina si to rozdala ve spurtu o etapové vítězství a nejrychlejší byla favorizovaná Dominika Wlodarczyk. Julia Kopecký projela cílem na druhém místě a o jednu příčku vylepšila svůj zatím nejlepší výkon z úvodní časovky. V dojezdu patřila k nejlepším také čtvrtá Kristýna Burlová (Lotto Dstny).

"V posledním kopci jsme odjely ve třech, ale potom nás dojela skupina a v cíli to bohužel o jedno místo nevyšlo. Ale zkusím to i zítra,“ řekla Julia Kopecký po dojezdu třetí etapy. Nedělní etapa by měla být nejtěžší z celého 34. ročníku Tour de Feminin, což je podle Julie Kopecký také důvod, proč v sobotní etapě favoritky nechtěly být až příliš aktivní.

Olha Kulinič sice v cíli několik sekund ztratila, ale nepřišla o žlutý trikot. Na druhé místo se posunula Dominika Wlodarczyk, která současně vede bodovací soutěž i soutěž do 23 let. Nejlepší Češkou zůstala Eliška Kvasničková.