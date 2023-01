Pořadatel sliboval, že závodníkům cesta do Al-'Ula nezapomene přinést něco neobvyklého. A bylo tomu tak! Uzavřené tratě tvořili lví podíl na kurzu, poctivé sledování roadbooku se vyplatilo. A když už jsme u toho, co nám pořadatelé slibovali, až v samotném závěru závodního dne se naproti nám rozprostřely kaňony s dech beroucí krajinou. Na obzoru byly také vidět některé části u majestátných "Nabatejských" chrámů.



Ondřej s Gabrielem si jako nováčci nevedou špatně, vypadá to, že v Classic kategorii zatím patří k nejlepším Čechům

Já s Jirkou Samuraie nešetříme, kategorie Ho startuje jako poslední a v rozježděném písku všechna malá auta a i kamiony zapadávají. Jako jedni z mála jsme vyjeli dunoviště na šestý pokus, díky neprůjezdnosti duny, kde byly všude zapadlá auta a kamiony. Vzniklou časovou ztrátu nebylo možné dohnat.