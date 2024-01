Futsalisté Varnsdorfu nastoupili v rámci 6. kola Celostátní ligy v sálové kopané na domácí palubovce, kde je v tamní sportovní hale hnala za úspěchem tradičně vysoká fanouškovská návštěva. Všechno ale tak růžové nebylo.

Varnsdorfští nejprve nastoupili proti celku Bombarďáci Větřní. Severočeši nezaváhali a soupeře z jihu Čech porazili 4:0. „Větřní nám chtělo jistě oplatit minulou porážku, ale tuto snahu jsme jim zmrazili již po půl minutě, kdy skóroval náš nejlepší střelec Miloslav Kučera. Do přestávky jsme přidali ještě jeden gól, prosadil se Kolár. Po změně stran jsme kontrolovali vývoj utkání, všechny snahy soupeře zlikvidoval opět výborný brankář Langer. Navíc jsme přidali ještě dvě branky, kdy se trefil Peleška a opět Kučera,“ řekl Marcel Mikolášek, trenér Futsal Varnsdorf.

Na tři body si domácí věřili i proti zkušenému Rudolfovu, který přijel se čtyřmi hráči do pole a bez největší hvězdy Benáta. Varnsdorf ale dostal krutou lekci, když prohrál vysoko 0:5.

„Snad podceněním soupeře jsme přestali hrát sálovku, na které jsme se před zápasem domluvili. Snažili jsme se přecházet individuálně přes několik hráčů Rudolfova, nedůrazným přistupováním k soupeři jsme nedokázali kontrolovat naši hru. Opticky to vypadalo, že my jsme hráli, ale soupeř nás trestal z rychlých brejků a hlavně dával góly. Sportovně musíme přiznat, že nás zkušený Rudolfov k ničemu nepustil. O to více tato prohra mrzí před domácími fanoušky, kteří nás v hojném počtu přišli podpořit, za což jim moc děkujeme,“ dodal Mikolášek.

Varnsdorf v osmičlenné tabulce klesl na páté místo, závěrečné zápasy základní části sehraje v sobotu 27. ledna v Mohelnici, kde na něj naopak čekají poslední dva týmy soutěže – Moravská Třebová a Zlín. Pokud chce začínat play-off doma, musí posbírat co nejvíce bodů.

Výsledky 6. kola, SH Varnsdorf: Větřní - Varnsdorf 0:4, Větřní - Polička 1:7, Rudolfov - Varnsdorf 5:0, Rudolfov - Polička 4:7.

SH Otrokovice: Moravská Třebová - Chemcomex Praha 1:3, Zlín - Chemcomex 1:1, Moravská Třebová - Kladno 2:3, Zlín - Kladno 4:4.

Tabulka: 1. Chemcomex Praha 25 (32:17), 2. Rudolfov 25 (43:32), 3. Polička 23 (37:20), 4. Adria Kladno 17 (30:27), 5. Futsal Varnsdorf 17 (30:31), 6. Bombarďáci Větřní 11 (22:36), 7. Futsal Zlín 9 (20:38), 8. Moravská Třebová 8 (28:41).