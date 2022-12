Celek se na start v pěti závodech představilo 102 závodníků. Na hlavní závod od hasičárny v Děčíně Křešicích k rozhledně na Chlumu a zpět vyběhlo 53 vytrvalců. Trať v délce osmi kilometrů nejlépe vyhovovala obhájci loňského vítězství a závodníkovi 2BWINNER teamu Otovi Ottenschlägerovi, který loňský čas vylepšil o 20 vteřin a zvítězil v čase 33:27. S větší ztrátou doběhl věkově ještě starší žák a reprezentant ASK Lovosice Jan Kačur. Třetí místo pak patřilo pravidelném účastníkovi letošních běžeckých závodů Konkordia Děčín Leopoldu Frycovi.

První ženou v cíli tohoto závodu byla pak na celkově osmém místě děčínská Linda Mrázková, druhou ženou byla Veronika Hernychová z Jílového a třetí místo obsadila Jarmila Sobecká (USK Provod Ústí n. L.).

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků došlo i na vyhlášení celosezonní pohárové soutěže Modrá stuha 2022. Vítězi jednotlivých kategorií byli Jiří Vlček (muži do 49 let), Petr Watzke (muži od 50 let), Jana Nováková (ženy do 39 let) a Veronika Hernychová (žena od 40 let).

Konkordia Děčín v roce 2022 uspořádala celkem 12 běžeckých soutěží na kterých startovalo 903 závodníků. V dalších 11 závodech fungoval tým jsou technická podpora a spolupořadatel.

Konkordia Děčín by ráda poděkovala všem, kteří se na úspěšných soutěžích podíleli – organizátorům, soutěžícím a také všem podporovatelům v čele s magistrátním městem Děčín, bez jejich pomoci by nebylo možno takovéto soutěže uspořádat.

Konkordia Děčín tímto přeje všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok a těší se na setkání na soutěžích v roce 2023.