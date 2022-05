Jako každoročně se do našeho města sjela opravdu silná konkurence. Svoje odchovance na turnaji představily mimo jiné i tradičně velmi silné pražské oddíly, takže se rozhodně bylo na co dívat.

Děčínští judisté se chtěli v domácím prostředí patřičně vytáhnout a také se jim to podařilo. Z bronzových medailí se ve svých věkových a hmotnostních kategoriích radovali Ela Nevečeřalová a Míra Doležal. Stříbro si svými výkony vybojovali Nela Paulová, Ota Král a Radek Vlach. Ty nejcennější, tedy zlaté, kovy pro Děčín získali Alžběta Šleissová, František Zvolánek a Vít Nevečeřal.

Ředitel turnaje Otto Černohorský zhodnotil shrnul celý turnaj následovně: „K vidění byly vážně moc hezké souboje. Děti bojovaly ze všech sil a ty emoce byly velice intenzivní. Všichni nechali na tatami všechno, co v nich bylo, a můžou být spokojení, i když jim to letos třeba necinklo. Z medailí pro náš klub mám velikou radost. Vše se navíc obešlo bez zranění, takže za mě určitě veliká spokojenost a chtěl bych moc poděkovat našemu mateřskému Domu dětí a mládeže Děčín za podporu, bez které bychom takto kvalitní turnaj uspořádali jen velmi těžko. “

Předseda děčínského juda Martin Tutko dodává: „Pečlivě jsem všechno sledoval a s našimi svěřenci prožíval. Radoval jsem se z jejich úspěchů a bylo mi jich líto, když se jim třeba nedařilo. Ale i to k judu patří. Víte, my máme takové úsloví, že v judu, pokud ho děláme a chápeme správně, nemůže člověk nikdy prohrát, protože buď vyhraje, anebo se v souboji něco naučí, což je vlastně taky výhra. Snažíme se tenhle přístup našim žákům vštěpovat, protože si myslíme, že se jim to hodí i v normálním životě.“