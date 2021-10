Při své premiéře na největším závodě děvčata předvedla, že jejich skvěle nastartovaná kariéra z juniorských let stále pokračuje na stejné vlně i mezi dospělou elitou. A znovu se ukázalo, že stále skvěle funguje sestava medailistek z MEJ 2019, když se pro letošní sezonu vyměnila pouze jediná kajakářka z původní čtveřice.

Po skvěle odjeté rozjížďce, kde jen těsně prohrály přímý postup s domácími olympijskými finalistkami, se v dalším kole dokázaly prosadit v nabitém semifinále na třetí příčku, která jim s nepatrným náskokem 0,02 s zajistila senzační postup do finále. Finálovou euforii pak dokázaly v nedělním odpoledni přetavit v těsném dojezdu na parádní 8. místo znovu s jen nepatrným odstupem na daleko zkušenější lodě před sebou. Velmi výrazně tak naše posádka, která byla jasně nejmladší v celém startovním poli překonala svůj cíl, kterým bylo při své první mistrovské účasti alespoň postoupit z rozjížděk do semifinálového bloku.

Na MS se poslední finálová účast českého čtyřkajaku datuje do roku 2009, kdy česká sestava ještě s Lenkou Hrochovou v kanadském Halifaxu dojela na 9. místě. Nyní děvčata čeká konečně zasloužené volno po náročné a úspěšné sezoně, v níž dokázaly zajet finále jak na ME, tak na MS v kategoriích dospělých i třiadvacetiletých. Další jejich příprava bude pokračovat v profesionálních podmínkách resortního centra Ministerstva školství a bude směřovat k velkému snu, pokusit se poprvé od Atlanty 1996 kvalifikovat český čtyřkajak na Olympijské hry do Paříže 2024.

Dlouhé tratě bez medaile

Trochu smutný příběh napsali děčínští kanoisté při Mistrovství ČR na dlouhých tratích na přehradě Pastviny u Žamberka. Za posledních 25 let se stalo poprvé, že se děčínská výprava vrací domů bez jediné medaile. Neúčast žen, které ve stejném termínu startovaly na MS v Dánsku, totální výpadek Jindry Floriána a Vládi Cermana na singlech a také trocha smůly a nezkušenosti mladých nadějí v závodech deblů se podepsaly na tomto nelichotivém historickém zápise.

Matěj Tonder.Zdroj: archiv TJ Kajak DěčínPozitivem tak byla alespoň solidní umístění v první desítce početných žákovských singlových závodů pro Matěje Tondera na 8. místě a pro Ester Křížovou na pěkné 9. pozici. Elitní desítku ve svých závodech uzavřeli ještě Vojtěch Kofroň a Ema Zelinková. Několik dobrých umístění ve druhé desítce přidali také V. Kopecký, K. Kirschner, R. Veselý, M. Hlavatá a K. Válková.

Domácí pohárovou sezonu uzavřely dlouhé tratě

Poslední závod ČP mládeže v rychlostní kanoistice proběhl na stadionu Valcha v Týně nad Vltavou.

Ve dvoudenním programu byly tentokrát pouze singlové discipliny na dlouhých tratích. V sobotu se začínalo intervalovými závody na 4 km okruhu a v neděli přišly na řadu závody s hromadným startem v nichž se délka navyšovala s věkem až na 16 km pro nejstarší juniory.

Z děčínských závodníků byl nejúspěšnější Michal Florián a ze závodů benjamínků si veze 8. a 6.místo. V nejpočetnější kategorii žáků se v obou dnech prosadil do elitní desítky Matěj Tonder, když jí v sobotní časovce uzavíral a v neděli si v kontaktním závodě polepšil na 7. místo. Rovněž mezi žáky si pěkným výkonem 10. příčku z 8 km závodu připsal Robert Veselý. A podobně jako mladší bratr se do desítky vešel i Jindra Florián v dorosteneckám závodě na 9. místě.

Ze závodů děvčat patří v hromadných závodech 9. příčka Ester Křížové mezi žačkami a 8. pozice Karolíně Kofroňové ze závodu benjamínek. K těmto elitním výsledkům přibylo ještě několik solidních umístění ve druhé desítce početných závodů téměř ve všech námi obsazovaných kategoriích.

TOMÁŠ CHARVÁT