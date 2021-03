Stejně jako před čtyři lety ji vyřadil Hradec Králové.

Krušnohorci po loňské tragické sezoně, kdy odvrátili sestup až v posledním utkání, udělali řez v managementu klubu. Přišel nový generální ředitel Pavel Hynek, který vsadil na ambiciózního slovenského kouče Vladimíra Országha. Ten cíl splnil, postup do play-off, ale byl pro současný tým strop. Teď je na řadě přestavba kádru. „Ukázalo se, že musíme hledat hráče pro play-off, kteří budou fyzicky i mentálně odolnější,“ ví Országh.

Hradec vám v play-off nedal šanci. Přestože jste soupeře pokaždé přestříleli, nevyhráli jste ani jeden zápas. V čem byl největší rozdíl?

Snaha se nadá upřít, ale soupeř byl natolik silný, že jsme s tím nedokázali nic udělat. Pro nás to byl test. Měli jsme dobré věci, měli jsme slabší věci. Kdybych to měl celkově shrnout, tak v každém zápase jsme byli o něco slabší, proto Hradec postoupil zaslouženě. Má mužstvo, které hraje fyzicky. Je organizované, měli jsme problém dostat se k bráně a prosadit se. V rozhodujících chvílích nás přetlačili.

S Hradcem jste prohráli všechny zápasy, na gól proti němu jste se strašně nadřeli. Nelituje, že jste v posledním utkání základní části nechali odpočívat Hüblův útok a ve Zlíně jste prohráli? Kdybyste vyhráli, tak se Hradci v předkole vyhnuli.

Po bitvě je každý generál… Má to dva pohledy. Komunikovali jsme to s Vantou (Hüblem), jak se cítí. První útok už tahal nohy, měli toho dost a my jsme je potřebovali na play-off. Sedli jsme si a prokonzultovali jsme to. Dospěli jsme k názoru, že kluci potřebují oddych. Reálně jsme neměli konečný výsledek ve vlastních rukou. Jsou tu další hráči, kteří měli převzít úlohu Vantovy lajny. Byla to pro ně šance. Je to škoda, protože Hradec byl nad naše síly. S jejich stylem a agresivitou jsme měli velké problémy.

Co vám chybí, abyste příště byli konkurenceschopnější?

Hradec má mužstvo stavěné pro play-off. Postupně se buduje. Musíme hledat hráče, kteří budou fyzicky i mentálně odolnější a nebudou se bát jít do prostoru, kde to bolí. Play-off je o bolesti a sebeobětování. V tom byl Hradec daleko před námi.

Jak hodnotí celou sezonu a konečné 12. místo?

Musím říct, že mužstvo bylo z 80 procent stejné jako minulý rok. Vyměnila se část obrany, přišel nový brankář a do útoku jen Zdráhal s Látalem a postupně tým doplnil Žejdl. Chtěli jsme si zahrát play-off, to byl prvotní cíl a to se nám povedlo. Jsem za to rád, protože mladší kluci play-off ještě nehráli. Teď vidí, o čem hokej je. Ten opravdový hokej se hraje až v play-off, kde vám nikdo nic nedaruje a musíte jít na krev. Jsem vděčný, že jsme si to mohli zahrát. Měli jsme špatný začátek, byl tam covid, poznávali jsme se. Chtěli jsme od kluků nové věci, které si nesedaly lehce. Postupně jsme se posouvali dál a z úplného spodku jsme se dostali se silného středu. S tím stejným mužstvem. Zlepšovali jsme se, ale Hradec byl jednoduše silnější, vyspělejší a přetlačil nás.