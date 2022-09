Obr mezi obry Balvín je in. Svéráz z Ústí zve na domácí EuroBasket

/VIDEO/ České prvenství. Ondřej Balvín je nejvyšším mužem národního týmu. Je také znám tím, že řekne, co si myslí. Své reprezentační kolegy by tedy převýšil i v upřímnosti. Při pozvánce na domácí EuroBasket svéráz z Ústí nad Labem tvrdí, že už je in.

Ondřej Balvín zve na Eurobasket | Video: CZ BASKETBALL