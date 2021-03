„Vůbec si to nepřipouštíme, byl byl to obrovský problém,“ zdůraznil Jan Novota, předseda organizačního výboru.

Minulý rok se Tour de Feminin nakonec nejel. Nebojíte se, že vás letos může potkat stejný osud?

Nebojíme. Profesionální sport běží a Tour de Feminin je profesionální sport. Zároveň věříme, že do července se pandemická situace zlepší. Nicméně ano, jistotu člověk nemá nikdy!

Prý máte zajímavého hlavního sponzora. Je to tak?

Ano, máte pravdu. Titulárním partnerem Tour de Feminin se stala Škoda Auto! Jsme opravdu hrdí, protože to dodá celé akci lesk a profesionalitu. Zkrátka konvoj závodu bude vypadat tak, jak jsme na něj zvyklí z Tour de France.

Už jste oznámili startovní listinu. Nebyl tedy problém sehnat účastníky?

Startovka byla plná už 6. ledna. Stál ale dochází ke změnám a tak je těžké kohokoliv jmenovat. Přihlášeno je 9 UCI týmů, 5 národních reprezentací a dokonce byl přihlášen i jeden World Tour Team (Lotto Soudal), ale nakonec se odhlásil. Čekací listina ale praská ve švech, takže pokud se něco zásadně nezmění, tak bude startovní pole zase naplněné na maximum. Dle pravidel UCI to je 176 závodnic.

Jak bude vypadat česká cyklistická stopa?

Přihlášené jsou dva české týmy. Dukla Praha a regionální Team CykloTrener.

Krom Tour de Feminin se podobný etapový závod žen koná v Orlové. Jak to máte se svazovou podporou?

Určitou podporu máme i od Českého svazu. Přesto bych si jí představoval úplně jinak. Na českém území je tuším sedm závodů pod hlavičkou UCI. To je ta největší chlouba pro náš sport a tak by to měl vnímat i Český svaz cyklistiky. On to totiž organizátor nemá vůbec lehké. Vlastně všechno je na něm. Nese veškerou odpovědnost, vše financuje, týmy i rozhodčí by měl pozvat a uhradit jim veškeré náklady. Je nutné si uvědomit, že když nebudou organizátoři závodů, nebudou mít ani týmy kde závodit a tím se rozpadne celá cyklistická základna. V současné době to prostě není snadná úloha být organizátorem cyklistických závodů (úsměv).

Na co všechno se tak můžeme v letošním ročníku těšit?

Na nové reprezentativní etapy, na přímé přenosy na internetu, na atraktivní závodění, snad už i na početnou diváckou kulisu a pokud bude dostatek financí, tak i na bohatý kulturní program pro diváky. Věřím, že každý si najde to své a přijde se nejen do Krásné Lípy podívat.

Co samostatné etapy, jsou tam nějaké změny?

V tomto ohledu to byl velký třesk, který beru na sebe (úsměv). Etapy jsou komplet jinak, časovka bude hned první den, aby se mohla odprezentovat každá účastnice závodu. Názvy etap budou reprezentovat to nejhezčí, co tu máme - Národní park, Lužické hory a Šluknovskou pahorkatinu.

Změnil se samozřejmě i tým pořadatelů, viďte?

Základní tým pořadatelů se změnil od základu. Pana Vícha nahradilo hned osm členů organizačního výboru. Má můj obdiv, že to dělal celá ta dlouhá léta sám. V autech, na křižovatkách i jinde budou ale vesměs stejní dobrovolníci a regulovčíci.

Nechci malovat čerta na zeď, ale byl by problém, kdyby se letos závod přeci jen neuskutečnil?

Letos by to už byl obrovský problém. Takovou myšlenku asi ale vůbec nepřipouštíme!