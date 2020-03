Děčínská boxerka a rodačka z Rakovníka v neděli prohrála s Ani Hovsepjanovou z Arménie. Po druhém počítání ve třetím kole rozhodčí zápase předčasně ukončil. „Měla jsem šikovnou soupeřku. Po prvním kolem jsem zjistila, že moje taktika nevychází. Musela jsem něco změnit. Bohužel se to ale nepovedlo,“ upřímně přiznala.

Bylo možná trochu překvapení, že londýnské boje vzhledem k situaci s koronavirem vůbec začala. „Je pravda, že jsme si říkali, jestli to vůbec začne. Když to začalo, tak jsme si mysleli, že to poběží dokonce. A nakonec to bylo přerušené,“ hlesla.

V Anglii to tedy nevyšlo, navíc se zrušila květnová světová kvalifikace v Paříži. Odložené byly také americké kvalifikace. „Snad se dočkáme náhradního termínu. Světové kvalifikace jsou také odložené na neurčito,“ podotkla.

Po návratu do Česká čeká na děčínskou boxerku dvoutýdenní karanténa. „Počítám s tím. K rodičům ale nepojedu, přítel půjde ke kamarádovi. A já budu sama doma. Ani nevím, co vůbec budu dělat,“ řekla.

Sportovní program v dalších měsících s nejistý. „Je to zvláštní pocit, uvidíme, co nás bude čekat. Ještě v pondělí se tady nic neřešilo. Pak se oficiálně ukončila kvalifikace a čekáme na let domů. Měli bychom letět ve středu dopoledne. Zatím odpočíváme na pokoji,“ pokrčila rameny.