Futsalisté Varnsdorfu výsledkově nezvládli vstup do play-off Celostátní ligy v sálové kopané. Ve Slaném podlehli celku Adria Kladno 4:5, ačkoliv v průběhu zápasu měli tříbrankový náskok. V domácím zápase tak musí vyhrát, aby odvrátili konec sezony.

Futsalisté Varnsdorfu - ilustrační foto. | Foto: Tomáš Secký

„Tentokrát nebyl problém se sestavou a tak jsme odjížděli skoro v plné síle, i s novou posilou Patrikem Havlem. Vstup do utkání nám vyšel náramně, když jsme z hlubokého bloku přecházeli do rychlých protiútoků. Nejprve ve třetí minutě skóroval Kučera, v jedenácté Damnitz a o minutu později Kabeláč. A to ještě několik útoku nebylo proměněno. Bohužel, těsně před poločasem přišel trest a Kladno snížilo na 1:3,“ pravil Marcel Mikolášek, trenér Futsal Vasnsdorf.

„Do druhého poločasu vstoupila Adria hodně aktivně, doslova nás mačkala jak citrón. Podařilo se jí snížit na 2:3, ale za minutu skóroval z ojedinělého protiútoku Bulejko. Soupeř zapnul na ještě větší obrátky a podařilo se mu během tří minuty vyrovnat,“ pokračoval Mikolášek.

Vypadalo to, že utkání půjde do prodloužení, ale pak přišla varnsdorfská chyba a Kladno se ve 38. minutě dostalo poprvé do vedení, které už nepustilo. Oporou Kladna byl čtyřgólový Jelínek a hráč futsalového Mělníka Abrhám.

Zdroj: Radek Halva

„Odjeli jsme ze Slaného zklamaní, ale pokusíme se srovnat sérii ve druhém zápase, který hrajeme v sobotu 17. února od 19 hodin v naší sportovní hale. Tímto zveme všechny diváky,“ dodal Mikolášek.

Adria Kladno – Futsal Varnsdorf 5:4 (1:3)

Branky: Jelínek 4, Abrhám – Kučera, Damnitz ,Kabeláč, Bulejko.

Futsal Varnsdorf: Langer - Werner, Damnitz, Peleška, Kolár, Kabeláč, Bulejko, Kučera, Havel. Trenéři: Mikolášek, Relich. Vedoucí: Petrásek.