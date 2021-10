Tohle kolo odehráli mladí Predátoři ve 3.koši. Koše však nejsou ještě zcela výkonnostně diferencované. To děčínští florbalisté na vlastní kůži poznali hned v prvním zápase. Panthers je roztrhali 16:8. Pražský soupeř byl rychlejší ve většině věcí, například přihrávky, napadání a k tomu všemu přidal důraz v napadání. Pokud bychom hledali na tomto zápase nějaké pozitivum tak to byly dvě branky nováčka Tomáše Kužela nebo čtyři branky zatím nególového Lukáše Plechatého.

Do druhého zápasu se Děčínu povedl vstup, rychlejší kombinace a využité protiútoky ho rzo dostali do vedení 4:1 proti Kladnu. Od druhé třetiny však Kladno zvýšilo tlak v napadání a děčínský blok překonávalo hlavně povedenou střelbou od obránců. To se nevedlo ani změnou rozestavení zastavit a Kladno tak otočilo a vyhrálo zápas.

„Všechny týmy hrají na tři lajny a dovolí si proti našim dvěma lajnám napadat. To nás stojí síly a výsledky. Do třech lajn se v sezóně nedostaneme a je tedy na místě posílit zmíněné dvě lajny hlavně po kondiční a soubojové stránce. Další slabinou je slabá týmová hra. V kombinaci nám chybí zapojení celé lajny. Útoky vedeme část jen ve dvou lidech a to na střelení více branek nestačí,“ nechal se slyšet Tomáš Štěpánek, asistent trenéra Jiřího Zikmunda.

Sestava: Novák, Pšenička, Zvěřina, Loubek, Macák, Mašek, Rathousky, Slánský, Kužel, Kostka, Plechatý.