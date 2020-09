„Jelikož druhý byl závodník ze Slovenska, stal jsem se vlastně českým vicemistrem. Parádní pocit,“ usmívá se rodák z Litoměřic.

Matěji, pojďme nejprve čtenářům přiblížit, co je vlastně downhill.

Downhill je sjezd na horských kolech se speciální geometrií právě pro sjezd. Jezdí se převážně v horských střediscích, na technicky náročných tratích plných skoků, dropů a zatáček, kdy každý závodník jede sám a měří se mu nejrychlejší čas. Obvykle se jedou dvě kola. Downtown je mladší odnož downhillu, která se jezdí v městském prostředí a na trati je více umělých překážek a skoků. Je divácky zábavná. Letos jsou v rámci Czech Downtown Series tři závody – Ústí nad Labem, Horní Planá a Příbram. Tam se pojede v září. Existuje také Downmall, což možná někdo zaregistroval na billboardech, protože se jel i v Liberci. Je to exhibiční sjezd v nákupních centrech.

Jak jste se vůbec dostal k horskému kolu?

Můj táta mě vždycky vedl ke sportu. Od dětství jsem závodil v silniční cyklistice. V Litoměřicích, odkud pocházím, má silnou tradici. Později mě to táhlo víc do kopců, chtěl jsem na kole víc zábavy. Když jsem se přestěhoval do výběžku, začal jsem blbnout po lese a seznámil se s klukama, kteří jezdili na Jedlové. To byla ve své době uznávaná a náročná downhillová trať. Nebylo to zadarmo, každá jízda dolů znamenala vytlačení těžkého kola nahoru. Vlekem jsme se vozili až později. Několik let se na Jedlové jezdil 3DH Cup, což byl republikový seriál závodů. Co závod, to mejdan.

Letošní sezóna byla jistě i pro vás poznamenaná koronavirem. Co jste tenhle rok stihl a co vás ještě čeká?

Popravdě mě virus nijak zvlášť neomezil. Cílem bylo vyzkoušet si po pětileté pauze bez závodění ten pocit. Říkám mu „race-mode“, to jsou ty nervy před závodem, chybělo mi to. Vybral jsem si MČR v downtownu, protože jsem závod ve městě nikdy nejel. Vlastně jsem se cíleně na závod nepřipravoval, ale sportuji v průběhu celého roku a jezdit na kole, běhat a cvičit se dalo i během nouzového stavu. Bez sportu bych nevydržel.

Vy prý ale také trénujete. Jak vás baví tato „část“ sportovního života?

Od trénování dětí jsem se dostal k trénování dospělých na Singltreku v Novém Městě pod Smrkem, kde už pár sezón dělám instruktora. Hodně mě to baví, je to věc, ve které bych rád pokračoval a vzdělával se v tom. Mám radost, když někomu mohu předat zkušenosti a on se pak na kole cítí bezpečněji, má ho pod kontrolou a jízdu si lépe užije. Největší odměnou je, když během kurzu vidím zlepšení klientů a jejich spokojenost. A taky někdy vyčerpanost (smích).

Bavíme se o horském kole. Ale co další koníčky?

Kromě kola mám asi milion dalších koníčků, tedy vesměs sportovních – běhání po lese, lyže na všechny způsoby, slackline. Nejraději bych dělal všechno, ale na to samozřejmě nezbývá čas. Nevadí mi běhat a jezdit po večerech po práci se zapnutými světly. Ale teď jsou mým největším koníčkem mé dcery. Snažím se s nimi dělat všemožné aktivity, žijeme v pohybu.

Slyšel jsem, že chystáte jakousi osvětu na téma – neničím lesy, když v nich jezdím. Setkal jste se tedy s negativními názory?

Častokrát jsem slýchával, že ti blázni, co jezdí po lese, ho jen ničí. Je to ale o přístupu každého z nás. Vidím tam spíš všeobecný problém nepochopení. Spousta lidí nadává na cyklisty, že se jim motají na silnici před autem a někdo zas nadává, že jezdíme po lese. Je to hlavně o vzájemném respektu. Rád bych ukázal, že stezky, po kterých v lese občas projede pár lidí, nejsou zátěží. Oficiální stezky jsou něco jiného, je tam větší frekvence a musí tomu být přizpůsobeny. Snažím se jít příkladem, nikdy bych si například nedovolil nechat po sobě nepořádek, to je základ pro pozitivní vnímání ostatními lidmi.

Pojďme zpátky k samotným závodům. Jaké největší úspěchy máte na svém kontě?

„Za mlada“ jsem objížděl s partou závody v downhillu. Mým cílem nikdy nebylo stát na stupních vítězů, jezdil jsem pro zábavu, ale vždycky jsem se držel tak nějak v první polovině ve své kategorii. S věkem a rodinou šlo závodění stranou. Letos jsem se znovu rozhoupal a koncem června vyrazil na Mistrovství ČR v downtownu do Ústí nad Labem. Vlastně jsem od toho čekal hlavně zábavu, ale jelo se mi opravdu dobře a podařilo se mi zajet třetí místo v kategorii Masters, kde byli závodníci nad 30 let. Jelikož byl na druhém místě závodník ze Slovenska, tak to pro Mistrovství ČR znamenalo stříbrnou medaili. Jsem tedy pro rok 2020 vicemistr ČR v downtownu v kategorii Masters. Je to příjemný pocit (smích).

Dá se donwhillem vydělat?

Downhillem se moc vydělat nedá, pár světových jezdců se tím živí, ale není to žádná sranda, člověk tomu musí obětovat všechno, jenže pak může přijít zranění a je konec. Není to sport, který lidi dělají s vidinou profi závodníka, ale spíš pro zábavu. Dobří jezdci mají sponzory, ale náklady na vybavení a cestování jsou vysoké.

Jak byste nalákal případné zájemce na downhill? V čem tkví jeho kouzlo?

Downhill je parádní adrenalinový sport v nádherném prostředí hor, je to jako Formule 1, kde jste vlastně sám našlapaným motorem.