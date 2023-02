Utkání to bylo jako na houpačce. Poločas skončil 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat náskok Zlína. „Chtěli jsme do toho jít s dobrou obranou a rychlými protiútoky. To se dařilo do desáté minuty, než přišla chyba a první gól Zlína. Pak jsme asi dlouhou slavili vyrovnání Pelešky, jelikož domácí podruhé udeřili. Do poločasu jsme ale opět srovnali, trefil se Šindelář,“ poznamenal.

Po změně stran se hrál zápas se šancemi na obou stranách. Varnsdorf šel do vedení po skvělé akci Šindeláře a dorážce Skotnici. To ale bylo ze strany hostů vše. „Zlín začal být nervózní a dělal akumulované chyby. Bohužel Zlín po nádherně střele vyrovnal a vzápětí překlopil skóre na svou stranu,“ litoval Mikolášek.

„Musím ale všechny kluky za předvedený výkon pochválit, dřeli do posledních sil. Doufejme, že třetí zápas, který se bude hrát ve Varnsdorfu, zvládneme a postoupíme mezi poslední čtyři týmy v celé republice. Tímto všechny zveme na rozhodující bitvu čtvrtfinále,“ dodal Mikolášek.

„V zápase jsme podali týmový výkon. Nechyběla nám v něm bojovnost ani nasazení,“ pochvaloval si zlínský kapitán Ondřej Soukeník. „Po celý průběh utkání jsme měli balón víc na sálovkách. Byli jsme útočnějším mužstvem. Hosté k nám přijeli s defenzivní taktikou. Čekali na naše chyby a hrozili z rychlých protiútoků,“ upozornil domácí gólman Soukeník.

Třetí utkání čtvrtfinálové série se hraje v sobotu 25. února od 18 hodin ve varnsdorfské sportovní hale.

Futsal Zlín - Futsal Varnsdorf 4:3 (2:2)

Branky: Kadrle, Klein, Dvořáček, Chlíva - Peleška, Šindelář, Skotnica.

Varnsdorf: Langer, Petrásek, Peleška, Knitl, Fiala, Svoboda, Šindelář, Damnitz, Skotnica. Trenéři: Relich, Mikolášek. Vedoucí: Petrásek.