Konec základní části se celku Futsal Varnsdorf moc nepovedl. Severočeský tým zakončil úvodní část sezony Celostátní ligy v sálové kopané na pátém místě a ve čtvrtfinále play-off narazí na Kladno. Komplikací je, že bude sérii začínat na palubovce soupeře.

Varnsdorf - Rudolfov 0:5. | Foto: Tomáš Secký

Základní část zakončil Varnsdorf v Mohelnici, před posledním kolem se potýkal s četnými absencemi. „Vypadalo to, že vůbec neodjedeme, protože ve čtvrtek jsem měl k dispozici pouze tři hráče do pole. Museli jsme tak sáhnout do béčka a ještě dokonce i do soupisky gardy. Svou minutáž jsem si zahrál i já. Věděli jsme že musíme hrát úplně jinou sálovku, než na kterou jsme zvyklí. Udržet hluboký blok a hrát na rychlé brejky,“ zakroutil hlavou Marcel Mikolášek, vedoucí a trenér.

Se Zlínem tato taktika v prvním poločase vycházela, ale i tak Varnsdorf těsně před přestávkou dostal první gól. „Když Zlín přidal po přestávce druhý zásah, tak se zdálo, že je z naší strany po zápase. Opak byl pravdou. Díky dvou trefám Damnitze jsme utkání zdramatizovali. Soupeř si vzal oddechový čas a těsně před koncem utkání třetím gólem rozhodl o své výhře,“ smutnil Mikolášek.

„Ve druhém zápase nás čekala Moravská Třebová. Tým sestavený z mladíků vyhrál poločas 0:3 a zdálo se, že má utkání pevně v rukách. O pauze jsme si řekli, že vyhrajeme alespoň druhý poločas. Po trefách Kolára a Pelešky bylo opět o co hrát. Síly rapidně ubývaly, ale je škoda, že jsme neproměnily stoprocentní šance Peleškou a hned na to Mikoláškem, a tak soupeř přidal čtvrtou branku a rozhodl o své výhře 2:4. Musím ale všem klukům poděkovat za bojovnost a za předvedenou hru. I když se dvakrát prohrálo, tak musím říct, že všichni naši hráči oba zápasy neskutečně odmakali , takže jsme odjížděli s dobrým pocitem,“ uzavřel vše Mikolášek.

Bohužel dvě porážky rozhodly o tom, že play-off začne Varnsdorf na Kladně. Tam se bude hrát v sobotu 10. února. Doma se Varnsdorf představí 17. února od 19 hodin. Případný třetí zápas má termín 24. února.

Tabulka po základní části: 1. Rudolfov 29 (56:39), 2. Chemcomex Praha 29 (38:22), 3. Polička 26 (42:22), 4. Adria Kladno 19 (39:36), 5. Futsal Varnsdorf 17 (34:38), 6. Futsal Zlín 15 (25:41), 7. Větřní 11 (25:46), 8. Moravská Třebová 11 (32:47).

Čtvrtfinále play-off (hraje se na dva vítězné zápasy): Rudolfov - Moravská Třebová, Chemcomex Praha - Větřní, Polička - Zlín, Kladno - Varnsdorf.