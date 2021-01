Chvíli tancuje, jindy zase paroduje ženské domácí práce. Dobu, kdy nemohli ani profesionální sportovci trénovat, trávil po svém - dribling v malém bytečku, který má přímo v ústecké hale? Žádný problém - na podlaze, na posteli, ve sprše… A jakmile režim pustil sportovce zpět do hal, Autrey udivuje střeleckými triky. Koš pozadu z půlky, úspěšná střelba z ochozu tribuny. A to nejlepší má prý teprve přijít! "Na světě se teď děje tolik negativních věcí. Cítím, že to nejmenší, co mohu udělat, je používat své účty na sociálních sítích k šíření pozitivních vln a energií," usmívá se klasický americký šoumen.

Jeho videa mají opravdu velký dosah. "Nějaký příspěvek přidávám prakticky denně. Během dne se mi honí hlavou spousta věcí, z nichž řadu rád sdílím se svými fanoušky," přiznává Američan, jehož příspěvky mívají pravidelně okolo dvou tisícovek shlédnutí. I proto mu už někteří spoluhráči začali ze srandy přezdívat Mr. Instagram podle sociální sítě, na které ho lze vyhledat pod @mrautrey21.

"Jasně že vím!," vypálí bez rozmýšlení odpověď na dotaz, jaký post měl největší sledovanost. "Na instagramu mám svůj příběh s názvem 'Dovolte abych se představil', a ten má přes 62 tisíc shlédnutí a více než dva a půl tisíce komentářů," doloží přehled o svém účtu.

Autrey přiznává, že vidět lidi se usmívat, případně je sám rozesmát, je skvělý pocit. A jeho řemeslo se mu daří. "Lamba sleduji a jeho příspěvky mě obvykle vážně rozesmějí. Je kreativní a natáčí opravdu dobrá videa, která přinášejí pozitivní atmosféru. Vždycky se těším, s čím dalším přijde," potvrzuje oblíbenost příspěvků svého spoluhráče další Američan v dresu Slunety Spencer Svejcar, jenž si však své soukromí střeží a na sociálních sítích téměř nic nepřidává. "Já si myslím, že sociální sítě jsou fajn nástroj na přiblížení fanoušků k hráčům a celému klubu. Mohou se dozvědět, jak věci chodí," zastává pozitivní hodnocení nejmladší člen ústecké kabiny Matěj Wiesner, pro jehož generaci jsou právě Facebooky a Instagramy denním chlebem. "Na Instragramu už jsou dnes všichni, a v době covidu jsou sociální sítě jedinou možností interakce s fanoušky, která je důležitá," dodává osmnáctiletý mladík.

Lamb umí kouzlit s míčem Zdroj: facebook.com/Sluneta Ústí nad Labem

A rozhodně není sám. Autreyho videa baví i další spoluhráče a jednatřicetiletý střelec to moc dobře ví. I proto, stejně jako v zápasech, pálí z více pozic a krom dvou zmíněných nejznámějších sítí využívá také stále populárnější platformu TikTok. "Svou aktivitou na sociálních sítích je asi největší celebrita v Ústí," směje se Wiesner. Přesto se najdou v týmu tací, které nechává aktivita bývalého nejužitečnějšího hráče celé nejvyšší soutěže chladnými. "Instagram nemám, na Facebooku jsem pár jeho videí viděl. Popravdě to příliš neřeším. Sice tomuto trendu úplně nerozumím, ale tím neříkám, že to není správné. Každý si může ve svém volném čase dělat, co chce," soudí Autreyho současný trenér Antonín Pištěcký.

Pro Autreyho však není internet jen zábavou. Člověk, který má většinu svých přátel i celou rodinu za oceánem, má díky němu jedinou možnost kontaktu s nimi během sezóny, která může trvat až devět měsíců. "Alespoň mí blízcí vědí, jak se mi tu daří," zvážní na chvíli.

Samotou ale příliš netrpí. Pokud totiž zrovna nenatáčí jedno ze svých videí, nebo nemá zápas či trénink, nejspíš ho najdete - opět na tréninku. Zatímco někteří hráči jsou rádi, že dřina končí, Autrey si rád přidá. "Basket prostě miluji a chci být tak dobrý, jak jen to půjde. Když mi Tomáš Hrubý (generální manažer klubu) při podpisu smlouvy řekl, že bych mohl bydlet v bytě přímo v hale, okamžitě jsem to vzal. Je skvělé mít přístup do posilovny nebo na hřiště pro svůj vlastní trénink kdykoliv se mi zachce," rozzáří se během vyprávění.

Jeho drill se stal pověstným, souvisí s ním i několik vtipných historek. Kdybyste se někdy v noci prošli kolem domácí haly Slunety, možná by vás překvapilo, že se v ní svítí. Druhá hodina ranní? Autreyho soukromý trénink. "Moc toho nenaspím, ale nejsem unavený. Opravdu věřím, že mi bůh dal nějaký druh nadpřirozené energie," líčí ústecké křídlo. "Jelikož nejsem ospalý, klidně si skočím kolem půlnoci zastřílet na koš."

Lamb Autrey na sněhu Zdroj: facebook.com/Lamb Autrey

Nadměrná aktivita jeho svěřence se pochopitelně díky kamerovým záznamům donesla i k trenérovi Pištěckému. "Jednou jsem si trénink protáhl asi do dvou do rána, než se pak člověk osprchuje, nají a zalehne, jsou tři v noci. Dopoledne jsem pak přišel na trénink a trenér se mě zeptal, jestli jsem vůbec člověk, protože slyšel, jak pozdě večer jsem byl ještě v tělocvičně," rozesměje se. "Podívám se na něj, usměju se, a říkám, že ne tak úplně. Ale pšt, to je tajný," mrkne spiklenecky a baví svými odpověďmi dál. "Od té doby mě trochu víc sleduje a občas mi říká, abych zůstal doma a netrénoval tolik."

V průběhu rozhovoru jde vidět, že svou misi rozesmát a pobavit celý svět bere opravdu vážně. Jaká změna oproti zápasům, kdy si nelze nevšimnout jeho soustředěného výrazu, absolutního zápasového transu. Jakmile ale ve volném čase přijde řeč na legraci a vtipná videa, srší smíchem i zajímavými historkami. Pokud tedy někdy budete mít dlouhou chvíli a ještě Lamba Autreyho nesledujete, zkuste alespoň na některé příspěvky mrknout. Rozhodně to stojí za to!

Pálí odevšad! Další meta? Koš pozadu přes celé hřiště

Že je Lamb Autrey, bývalý MVP ligy, výtečným střelcem, ví asi každý, kdo se v České republice jen trochu zajímá o basketbal. Proto možná ani nepřekvapilo, když nedávno přidal video, kde skóruje z poloviny hřiště zády ke koši, nebo když do obroučky zapadne jeho pokus z tribuny v ústecké hale. Jeho počin nasdílel i samotný ústecký basketbalový klub a fanoušci se jen podivovali nad jeho muškou. Pochopitelně, že se netrefil hned napoprvé. "Z haly nikdy neodcházím do té doby, než se mi trik, který zrovna chci provést, podaří. Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá. Jednou jsem tam byl skoro hodinu, ale prostě jsem to nechtěl vzdát," líčí basketbalista svou nezlomnou vůli. "Prostě jsem se vždycky jen zeptal 'Co by sakra udělal Kobe?'," usměje se při vzpomínce na Kobeho Bryanta, bývalou legendární ikonu Los Angeles Lakers, který byl znám svou obrovskou pílí. "Všechny tyhle věci trénuji ve svém volném čase. Je to pro mě zábava a výzva zároveň." "Vždycky, když máme po tréninku soutěž ve střelbě z půlky, na Lambovi jde vidět, že podobné hody dost trénuje," přitakává jeho spoluhráč Matěj Wiesner.

A co chystá Autrey na příště? "Chtěl bych dát koš přes celé hřiště zády ke koši. Už se mi to povedlo z půlky, ale přes celé hřiště je to úplně jiný level," plánuje. Kdo ví, třeba v budoucnu nějaký Autreyho dalekonosný pokus z nouze v poslední vteřině vystřelí ústeckému basketbalu historický úspěch…