V roce 2020 se spojily kluby Most a Souš, aby zažehnaly konkurenční boj na území jednoho města a pod hlavičkou Baníku společně vybojovaly ČFL a pod Hněvín vrátily ligový fotbal. Jejich plán začal skvěle. Klub v letošní sezoně vévodil tabulce bez ztráty jediného bodu a kýžený postup byl na dosah. Jenže už podruhé za sebou sezonu zhatila pandemie covidu. Nikdo nepostupuje, ani nesestupuje. Snaha Severočechů tak přišla vniveč.

„Nikdo nemůže po osmi kolech říct, že bychom postoupili, ale měli jsme pětibodový náskok a mančaft šlapal. Samozřejmě nás to mrzí, doufali jsme, že na jaře odehrajeme aspoň osm zápasů a porveme se o postup. Nezbývá vám, než to vzít jako holý fakt a připravit se na další sezonu. Loni jsme si dali za úkol postoupit v horizontu tří let, tak se to posouvá,“ řekl kouč týmu Petr Johana.

Rozhodnutí o ukončení soutěží se neustále posouvalo a čas na dohrání sezony se nebezpečně krátil. „Každý vnímal tu situaci v běžném životě, bylo jasné, že se to jen tak nerozvolní. Ale věřili jsme až do poslední chvíle. Bohužel…,“ pokrčil rameny bývalý reprezentant a dvojnásobný ligový šampion se Spartou a Libercem.

Poslední nadějí pro Severočechy zůstal německý model, kde i přes nedohrání amatérských soutěží postupovaly týmy z prvních míst. I tahle šance ale padla. „V Německu nechali postoupit týmy, které měly odehráno stejně zápasů jako my… Mrzí to, ale tak to prostě je. Není to o nás, asi to tak nešlo udělat. Ale myslím si, že pro soutěže i kluby by bylo zajímavé, kdyby se to promíchalo. Dva roky po sobě se soutěže nedohrály, teď bude už třetí sezona stejná, nic se nezmění.“

Podle Johany bude těžké hráče znovu namotivovat. „Je to složité. Kádr by na třetí ligu potřeboval doplnit, ale základ tady máme. Dvakrát týdně jsme měli individuální běžecký trénink a do toho jeden silový. Pro kluky to bylo na hlavu. Teď jsme rádi, že už můžeme spolu trénovat, být na hřišti a aspoň si kopnout do balónu. Je vidět, že kluci mají chuť.“