„Bylo to můj první podobně velký turnaj,” začíná vyprávět David. Moc toho ale nenamluví, jedna dvě věty v kuse jsou maximem. Je znát, že ještě není na pozornost zvyklý, ve svém věku už ale ukazuje zajímavý talent. V pražském šipkovém klubu Ajeto ho přetavil mezi druholigovými hráči kategorie C v krásný pohár pro vítěze.

Jaké měření sil s těmi nejlepšími bylo? „Byl jsem nervózní,” tvrdí. Prý ani pořádně nejedl. Jindy ale dokáže svůj žaludek pořádně naplnit. „Klidně svíčkovou se šesti. Žádné diety nedržím.”

Ústecký kraj bodoval!

Jak si na Bull´s Turnaji mistrů vedli další zástupci Ústeckého kraje? Mezi ženami vyhrála v kategorii A Žaneta Rödlová, druhá byla Karla Radová; ženskou kategorii B ovládla Monika Bláhová; v kategorii A mužů byl Jiří Kalášek druhý; v mužské kategorii C bral stříbro Michal Lefík. Ústecký kraj byl v Praze nejúspěšnější mezi kraji.

Boj o medaile naplno prožívali i jeho rodiče - maminka Libuše Fresserová a tatínek František Fidler. „Já to hodně prožívám,” přiznává maminka Libuše. „Jsem rád, když mi fandí, když mám jejich podporu,” děkuje úspěšný syn.

S elektronickými šipkami začal před necelými čtyřmi lety. Přivedl ho k nim tatínek František. Dřív zkoušel i jiné sporty, vyhrály ale šipky. Hrou byl fascinovaný, hned začal trénovat. Od roku 2019 hraje za Ostré hroty Třebenice. „Jsme s tátou v jednom týmu. Chtěli bychom postoupit do vyšší soutěže,” hlásí.

Jak to vypadá, když nastoupí proti sobě? „Vyhrávám!” zní z úst mladíka jednoznačně. „Je to hlavně sranda. Bereme to oba v pohodě.”

Už ho lákají i jiné kluby, on ale věrně zůstává doma. Prý není kam pospíchat. Ostatně šipky se dají hrát až do pozdního věku. David může dál pilovat své umění a kdo ví, třeba se někdy opravdu stane profesionálem. „To bych chtěl. Vím, že v Anglii se šipky berou vážně, že se tam tím sportem dá vydělávat.”