U-20: VKTO Duchcov – VSK Spartak Děčín 1-3 (16-25,25-27,25-17,16-25) a 0-3 (23-25,10-25,18-25)

V kombinované sestavě proti nevyzpytatelnému Duchcovu, dvě vítězství, celkově 3. místo

U-18: VSK Spartak Děčín – VK Sever Žatec 1-3 (25-16,13-25,24-26,17-25) a 3-1 (25-22,20-25,25-7,25-23)

Žatec přišel posílen ligovými hráčkami a jasně dominoval na podání, pokud vycházel příjem byl Děčín minimálně vyrovnaným soupeřem. Bohužel stále chybí některé hráčky – nemoc, hory.

U-16: Starší žákyně bez čtyř hráček základní sestavy (nemoc a hory) doplněné mladšími bojovaly, ale na soupeře neměly, když největší problém je stále příjem. Prohry s VK Jirkov, SKV Ústí n/L, Volejbal Ústí n/L a VK Sever Žatec vždy 0-2, znamená sestup do 2. ligy. O návrat mezi elitu se mohou děčínská děvčata pokusit v dalším kole, kdy jsou pořadateli 2. ligy (29. ledna).

U-14, šestkový: Mladší žákyně, jako vedoucí celek oblasti, pořádaly další kolo v Děčíně a děvčata přes zúžený kádr a drobná zranění pokračovala ve vítězném tažení:

VSK Spartak Děčín – Volejbal Ústí n/L A 2-0 (25-9,25-18), VK Čížkovice 2-0 (25-12,25-21), VK Jirkov 2-0 (25-15,25-20)

Celkově: 1. VSK Spartak Děčín 40, 2. SKV Ústí n. L. 35, 3. VK Teplice 33.

Trenér Martin Čekal: V sobotu sehrály mladší žačky další kolo šestkového. Tentokrát jsme hráli doma a vedli jsme si výtečně. Ani v jednom ze tří zápasů jsme nenašli přemožitele a postupně porazili Volejbal Ústí, Jirkov a Čížkovice. Do hry se zapojily všechny hráčky, jen škoda, že jsme měli k dispozici jen osm hráček. Upevnili jsme tak vedení v průběžném hodnocení. Je to velký závazek do dalších tréninků a zápasů.