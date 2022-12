Žákovské ligy se účastní dvacet pět družstev z celé republiky. Do soutěže přímo postupuje třináct týmů z prvních míst v krajských soutěží. Dalších dvanáct míst obsadí týmy po absolvování kvalifikace.

"Slavoj se bude Žákovské ligy účastnit historicky poprvé! Je to pro nás velký úspěch a známka toho, že se v Děčíně s dětmi a mládeží pracuje výborně. Přímý postup do soutěže byl jednou z naších hlavních priorit. Tým děčínských starších žáků se skládá z výborných hráčů. Kluci dřou skoro každý den, a to nejen v ústecké sportovní hale, ale i v posilovně či naběhávají kilometry s běžeckým pásem. Navíc se nám podařilo utvořit výborný kolektiv, který spolu tráví čas i mimo házenou," těší předsedu klubu Tomáše Jablonického.

První kolo žákovské ligy děčínští kluci odehrají 10. prosince ve Strakonicích. Druhé kolo se odehraje na „domácí“ půdě 22. ledna v hale TJ Spartak Ústí nad Labem.

