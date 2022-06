Vítězem 1. ligy skupiny A se stal další účastník z Ústeckého kraje, družstvo ŠK Teplice, soutěž opouštějí ŠK Karlovy Vary, Spartak Chodov a ŠK Louny.

„Náš klub měl štěstí, že se mu kromě posledních třech zápasů vyhýbaly nemoci a také se ani jednou před ligovým zápasem nikdo nestal obětí karantény, což se dá považovat za malý zázrak. Proto se do každého duelu mohlo jít s nejsilnější sestavou a z patnáctičlenného kádru nastoupilo k ligovým bojům v sezóně 2021/22 pouze osm hráčů," pokračoval Halba.

Šestičlenná sestava každého družstva má svá pevná pravidla a podmínky, musí v ní být dva mladší žáci do 12 let, případně jeden z těchto hráčů může být nahrazen děvčetem do 16 let. Zbytek mohou tvořit chlapci do 16 let.

Tyto podmínky Varnsdorf bez potíží splnil, a tak do ligových bojů nastoupili tito hráči, čtyři odehráli plný počet 11 zápasů: 1. šachovnice Matyáš Hrazdira 6 bodů z 11 možných, 2. Jan Křelina 6,5 z 11, 3. Adam David 5,5 z 8, 4. Kryštof Zimovčák 1,5 ze 7, 5. Matěj Hejný 4,5 z 11, 6. Jakub Sikora 3,5 z 11, náhradníci Sofie Grausgruberová 1 z 6 a Alexandra Opočenská 1 z 1.

Na přípravě hráčů se podíleli trenéři Jakub Spyrka, Václav Halba, Václav Paulus, Tomáš Trejbal a Jiří Pospíšil.

V Mašově na Semilsku se konal Krajský přebor jednotlivců. Titul Krajské přebornice získala v kategorii dívek do 16 let Alexandra Opočenská. Druhá místa ve svých věkových kategoriích obsadili a tím pádem postoupili na říjnové Mistrovství Čech do Harrachova Adam David v kategorii chlapců do 16 let a Michal Maco v kategorii chlapců do 12 let. V téže kategorii stačilo 4. místo na postup i dalšímu varnsdorfskému hráči Samuelu Forkertovi.

V rapidu, což je zkrácená hra, s předstihem postoupila na Mistrovství ČR Izabela Pospíšilová v kategorii dívek do 10 let. Postup si zasloužila za výsledky v celé sezóně, kdy v turnajích s krátkým časovým intervalem dominovala i mezi stejně starými chlapci. Krajský přebor a tím pádem i kvalifikace na MČR proběhne až 18. června a k Pospíšilové se mohou připojit i další naši hráči. Republikové mistrovství proběhne 9. - 11. září rovněž v Harrachově.