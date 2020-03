„Když hodně přimhouřím oko nebo spíš oči, tak už se tolik nezašmodrchávám do nití a už si tolik neprocvakávám prsty,“ přiznala s úsměvem.

Kdy jste se rozhodla, že začnete šít?

Hned jak jsem viděla výzvu na sociální síti u mé kamarádky. Já to beru jako samozřejmost, mamka mě tak vychovala a protože jsme od malička fakt pořád něco tvořili, nebylo co řešit. I když jsem věděla, že šití mi vážně nikdy nešlo. Pro mě je třeba jen banální přišití knoflíků jako boj s krakaticí (smích).

Kolik roušek už máte?

Už je to ve stovkách.

Slyšel jsem, že vy a šicí stroj si moc netykáte. Zlepšujete se?

Tohle je spíš otázka na Evu Pšeničkovou, mou kamarádku a momentálně i učitelku šití. Je to baba, co je neskutečně šikovná a umí ušít prakticky cokoliv. Ale když hodně přimhouřím oko nebo spíš oči, tak už se tolik nezašmodrchávám do nití a už si tolik neprocvakávám prsty (smích).

Kde šijete? Doma, nebo v nějaké dílně?

Šijeme v profi dílně, která normálně slouží k tvorbě šatů, oblečení a nejrůznějších návrhů oblečení, které si kdo vymyslí, navrhne nebo jen chce poupravit střih. Může si zde kdokoli nechat ušít cokoli. Třeba i kostýmy na tančení, nebo do reklam a tak podobně.

Kam vaše roušky putují?

První várka putovala mezi naše rodiny a blízké přátelé, desítka roušek putovala mezi mé fanoušky, kteří si o ně napsali na mém facebooku. Další roušky poputují tam kde jsou nejvíce potřeba – dětské domovy, nebo domovy důchodců.

Jde o vaše první šicí zkušenosti?

Když pominu vyšívání ve škole, tak ano. Přišívání knoflíků a našívání záplat neberu jako šití (smích).

Kolik času vám šití zabere?

Věnuji tomu tolik času, kolik jen jde.

Co vůbec děláte, když máte karanténu?

Mám doma kompletní tréninkové zázemí, takže z tréninku nevypadnu. A to bych si někdy popravdě přála. Jinak, tak asi jako každý, máme dokonale uklizenou zahradu, přestěhovaný byt máme snad už desetkrát. Dokonce už si čtu druhou knihu a v mezi pauzách do sebe píchám jehly při šití roušek.

Jak těžké je pro sportovce být doma a netrénovat, nezávodit?

Hodně, my jsme zvyklí jen na tréninky. Ale je to pro naše zdraví, takže se s tím člověk musí popasovat po svém. Ale ještě tak měsíc a už budu dělat „brm, brm“ po zahradě.

Kolik závodů už se vám odložilo?

Zatím bylo zrušené první Mistrovství Světa a Evropy v Rallye, které mělo proběhnout v Portugalsku. Organizátoři slibují náhradu. A domnívám se, že nám zruší ještě minimálně polovinu letošní sezóny.