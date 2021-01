U vyhlášení výsledků nemohl chybět nikdo jiný než primátor Statutárního města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc. Přenosem prováděl moderátor Tomáš Kettner. Celkem 252 tisíc korun letos rozdělilo město Děčín mezi nejlépe umístěné sportovce v roce 2020.

„Je úžasné, že i přes komplikace a překážky, které letošní rok přinesl, se naši sportovci umístili na tak skvělých místech při reprezentaci města".

Návrhy na ocenění sportovců dodaly sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Celkem se sešlo 105 návrhů, z nichž poté sportovní komise města vybrala 78 návrhů v těchto kategoriích: Sportovci do 18 let, a to jak jednotlivci, tak i kolektivy, dále Sportovci nad 18 let, a to opět jednotlivci a sportovní kolektivy, další kategorií jsou Trenéři mládeže, dále pak kategorie Za celoživotní činnost v oblasti sportu, kategorie Handicapovaný sportovec, a navrženo bylo také jedno mimořádné ocenění IN MEMORIAM.

Seznam navržených sportovců v první polovině prosince schválila rada města. Všichni ocenění se tak mohou těšit na finanční příspěvek v řádu několika tisíc korun. Jména oceněných jste se mohli dozvědět při slavnostním ceremoniálu, ale nezoufejte, jejich seznam Vám přikládáme v příloze. Dále také vyjde v prvním vydání lednového Zpravodaje.

Všem sportovcům děkujeme za jejich úžasné výkony.

Nominace: mládež – jednotlivci

01) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké a dlouhé tratě,reprezentace ČR, Házová Adéla

02) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, dlouhé tratě, Florián Jindřich

03) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Válková Karolína

04) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Zelinková Ema

05) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, dlouhé tratě, Cerman Vladimír

06) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Dvořák Čestmír

07) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Šulitka Jan

08) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, krátké tratě, Florián Heřman

09) SKST Děčín,z.s., stolní tenis,dvojhra, Kacálková Kristýna

10) Bella Danza Děčín z.s., tanec - reprezentace ČR, Štochl Filip

11) Bella Danza Děčín z.s., tanec - reprezentace ČR, Herodesová Klára

12) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, dvojskif, Bureš Filip

13) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, dvojskif, Koupá Aneta

14) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, dvojskif, Hajná Klára

15) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Strnadová Zuzana

16) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Techlová Natálie

17) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., párová čtyřka s kormidelníkem, Svobodová Mariana

18) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, Miroslav Strnad

19) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., skif, dvojskif, Žaba František

20) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., dvojskif, Strnadová Viktorie

21) Veslařský klub Slavia Děčín z.s., osma, reprezentace ME juniorů, Baldinus Vít

22) Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Blažková Alžběta

23) Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Žáčková Anežka

24) Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Silná Barbora

25) Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Šolín Petr

26) TJ Gymnastika Děčín, z.s., sportovní gymnastika, Mrázková Hana

27) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Křesálek Jan

28) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Navrátilová Michaela

29) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Žáková Anna

30) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Trlica Matti

31) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Najman Matyáš

32) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Klemáková Žaneta

33) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Daniž Filip

34) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Rejtharová Daniela

35) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kick box, Kuchař Luboš

36) FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Loubek Kryštof

37) FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Horn Martin

38) FBC DDM Děčín, florbal, reprezentace, Slánský Petr

39) Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U17, Žižka Oliver

40) Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U17, Rajchl Karel

41) Basketbalový klub Děčín z.s., basketbal, reprezentace ČR - U18, Loun Ondřej

42) Judo DDM Děčín, judo, Vlach Radek

Nominace: mládež – kolektiv

01) Sportovní klub Děčín, z.s., vodní pólo - trenér Mgr. Sýkora Alois

02) FBC DDM Děčín, florbal - Ing. Štěpánek Tomáš

03) Taneční skupina Prestige - Dzurko Josef

04) Basketbalový klub Děčín z.s., Válečníci U12 - Kroupa Radek

05) Klub vodních motoristů Děčín z.s., Formula Future - Duda Pavel

Nominace: dospělí – jednotlivci

01) Sportovní klub Děčín, z.s., šachy, Sejkora Vlastimil 02) Sportovní klub Děčín, z.s., šachy, Janda Zdeněk 03) Sportovní klub Děčín, z.s., atletika - hod kladivem, diskem, Němcová Eliška 04) Sportovní klub Děčín, z.s., atletika - desetiboj, Bulva Pavel 05) TJ Kajak Děčín z.s., kajak, Zárubová Kateřina 06) TJ Kajak Děčín z.s., kajak- krátké a dlouhé tratě, Hrochová Lenka 07) TJ Kajak Děčín,z.s., kajak- dlouhé tratě, Oberman Jan 08) Judo DDM Děčín, judo, Kőnigová Lenka 09) Judo DDM Děčín, judo, John Jakub 10) Judo DDM Děčín, judo, Březovský Jan 11) Karatedó Steklý, z.s., karate, jednotlivec a trenér, Steklý Jan 12) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., karate, Stanko Milan 13) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Nedbal Petr 14) KARATE SPORT RELAX Děčín z.s., kickbox, Bezděkovský Tomáš

Nominace: dospělí – kolektiv

01) SKST Děčín, z.s., stolní tenis

02) TK Scratch DDM Děčín, sportovní tanec

Nominace: sportovec roku - handicapovaní

01) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - zapsaný spolek, z.s., kuželky, Kumstát Petr

Nominace: trenér / trenérka – příkladný přístup v době nouzového stavu

01 Taneční skupina Prestige, Dzurková Valentýna

02) TJ Kajak Děčín z.s., rychlostní kanoistika, Charvát Tomáš

03) HC Děčín z.s., hokej, Volráb Daniel

04) Judo DDM Děčín, judo, Černohorský Otto

05) Judo DDM Děčín, judo, Vrána Tomáš

06) Plavecký klub Děčín z.s., plavání, Rouček Petr

07) Fotbalová akademie Petra Voříška, fotbal, Valštýn Václav

08) FBC DDM Děčín, florbal, Matza David

Nominace: osobnost – cena za celoživotní činnost v oblasti sportu

01) Knébl Milan, SKST Děčín, z.s., trenér mládeže - stolní tenis,

02) Rouček Pavel, Plavecký klub Děčín z.s., trenér mládeže - plavání,

03) Olivierus Michal, HC Děčín z.s., hokej,

04) Klein Jozef, HC Děčín, hokej

Nominace: mimořádné ocenění in MEMORIAM

01) Bečková Michaela, ocenění za práci s dětmi a mládeží – trenérka basketbalu a fotbalu

Autor: Helena Kapicová