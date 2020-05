Varnsdorfský triatlon se za svou historii stal oblíbenou a vyhledávanou sportovní akcí v regionu. Letošní jubilejní 15. ročník byl ale v ohrožení kvůli pandemii koronaviru. S postupným uvolňováním vládních opatření ale svitla naděje. „Pokud se vládní nařízení již zásadně nezmění, tak triatlonový víkend ve Varnsdorfu bude! Tři sta účastníků včetně diváků je tak akorát, do čeho se pohodlně vejdeme,“ říká jeden z organizátorů akce Jan Novota.

„Připravovat akci takového rozsahu není nikdy jednoduchá záležitost, ale letos je to obzvlášť speciální situace. Například Tour de Feminin jsme museli pro letošní rok zrušit, tam těch omezení bylo příliš, ale triatlon je regionální akcí. Není závislý na otevření hranic, na letovém provozu apod. Takže to bude příjemný start do letní sezóny,“ pokračoval.

Na závodníky v hlavní kategorii čekají dva okruhy plavání v délce čtyři sta metrů. Teplota vody v Mašíňáku bude zajisté skvělou motivací plavat co nejrychleji. Druhou disciplínou je kolo s technicky i fyzicky středně náročnou tratí v délce patnácti kilometrů. Na závěr běh kolem rybníka. Běžecká trasa dlouhá čtyři kilometry. Účastníci budou muset počítat také s opatřeními proti koronaviru.

„Chystáme sepsat „antivirová“ pravidla, ale čekáme do posledníh chvíle, jak moc budou muset být striktní. Situaci konzultujeme i s jinými organizátory. Nicméně vzhledem k častým změnám vydáme tato pravidla pár dní před samotnou akcí,“ vysvětluje Novota.

Patnáctý ročník Varnsdorfského triatlonu proběhne v neděli 7. června. Registrace jsou otevřené do 3. června prostřednictvím webových stránek akce triatlon-varnsdorf.mandaone.cz, nebo na místě v den závodu.

„Přijďte si protáhnout tělo na čerstvý vzduch a odstartujte s námi letní sezónu,“ zve všechny rekreační sportovce organizátor Jan Novota.

TOMÁŠ SECKÝ