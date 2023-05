Cyklistický svátek na severu Čech už je v plném proudu. Společný útok Malwiny Mul (MAT Atom Deweloper) a Olhy Kulinič (Duolar-Chevalmeire) v posledním okruhu 2. etapy Tour de Feminin, který se tradičně koná v okolí Krásné Lípy, byl úspěšný a výhodný pro obě závodnice. Zatímco Polka si dojela pro etapové vítězství, ukrajinská cyklistka je novou vedoucí závodnicí celkového pořadí.

Už 34. ročník etapového závodu Tour de Feminin začal individuální časovkou na 12,6 kilometru v Krásné Lípě. Nejlepší čas zajela polská cyklistka Dominika Wlodarczyk. Závodnice už zvládly i 2. etapu. Foto: Josef Vaishar/Cycling.photography | Foto: Deník/VLP Externista

O výsledku druhé etapy Tour de Feminin se rozhodlo až v poslední části závodu. Úvod etapy byl svázaný taktikou, pokusy o dlouhý únik se sice neustále opakovaly, ale silné týmy nechtěly v úniku nikoho. Peloton se v technicky složitých pasážích a v kopcích trhal na malé skupiny, následně se však opět sjel do kompaktního útvaru.

Na trase byly hned čtyři vrchařské prémie, nejdříve výjezd od Rynartic a poté třikrát stoupání Vlčí Hora na okruhu okolo cílové Krásné Lípy. A o všechny tyto prémie měla největší zájem Italka Sara Casasola (Born To Win G20 Ambedo). Výbušnými útoky vyhrála první tři prémie a zajistila si vedení ve vrchařské soutěži.

V posledním okruhu se však dopředu dostaly jiné závodnice. Před závěrečnou vrchařskou prémií odjely Malwina Mul, Olha Kulinič, Eline Jansen (WV Schijndel) a Maja Winther Brandt Heisel (Interklima ABC Copenhagen WV de Amstel Amager Cykle Ring).

Rychle si vypracovaly náskok 30 sekund před pelotonem a v dalším stoupání Brtníky, 10 kilometrů před cílem, se rozdělilo i vedoucí kvarteto. Malwina Mul a Olha Kulinič se zde zbavily Dánky a Nizozemky a spolupracovaly až do cíle.

V dojezdu byla rychlejší 19letá Malwina Mul a připsal si už druhé letošní vítězství na české půdě. Před měsícem slavila v podstatě stejným způsobem, triumf v etapě Gracie Orlové. Olha Kulinič ztratila jednu sekundu, což jí bohatě stačí na vedení v celkovém pořadí. Polku totiž ve čtvrteční časovce porazila o 28 sekund.

Pro třetí místo v etapě si dojela Maja Winther Brandt Heisel se ztrátou 53 sekund, Eline Jansen měla na čtvrté příčce odstup 54 sekund. Poté už se do cíle řítil peloton s Dominikou Wlodarczyk (MAT Atom Deweloper) ve žlutém trikotu. Vítězka časovky skončila pátá, jenže ztratila 1:17 a celkově ztrácí 29 sekund na Olhu Kulinič.

Udržela si vedení v bodovací soutěži a v zeleném trikotu nastoupí do 3. etapy. Malwina Mul vede soutěž do 23 let. Nejlepší Češkou je po dvou etapách Eliška Kvasničková (Brilon-SportRaces).