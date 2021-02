Jak se mu daří? Kolik má členů? Jaká je jeho budoucnost? Také na tyto otázky nám odpovídala Monika Koštrnová, předsedkyně klubu.

Amatérský sport je dlouhodobě utlumený. Jak v této době funguje váš oddíl?

Amatérský sport je bohužel aktuálně zakázaný ale Lyžařský oddíl Varnsdorf je stále ve spojení se svými svěřenci. Protože máme velmi vstřícné a chápavé rodiče, tak nám stále posílají lyžaře, kteří přes mobilní aplikace trénují na dálku. Ať už dle zaslaných cviků od trenérů, nebo zaslaných výzev.

Můžete prozradit, kolik má váš klub členů?

V tuto chvíli má Lyžařský oddíl Varnsdorf 40 členů. Základna se navíc velmi úspěšně rozšiřuje.

Rok 2020 byl z pohledu sportu velmi smutný. Stihli jste vůbec něco?

Loňský rok byl pro náš klub velice přínosný. Navštívili jsme několik lyžařských areálů v České republice, kde naši lyžaři předvedli na zasněžených kopcích co všechno umí. Konkurenční oddíly byli nad nadáním našich lyžařů doslova „paf“. Dále se náš oddíl zúčastnil několika charitativních akcí a svou účastí tak vždy přispěl nemalou částkou dětem, kteří nemají možnost sportovat tak, jako naši svěřenci. I přes celosvětovou pandemii, která bohužel amatérský sport hodně ovlivnila, se náš lyžařský klub nenechal odradit a pokud byla nějaká možnost, využil dalších akcí. Třeba lyžařské loučení se školním rokem a následně přípravy na stále plánované lyžařské závody. Rok 2020 jsme ukončili akcí Lyžování bez sněhu spojenou s příchodem Mikuláše, Čerta a Anděla přímo na sjezdovce.

Co máte v plánu v letošním roce?

V roce 2021 nás čekají další pravidelné tréninky a příprava na lyžařské závody organizované nejen Lyžařským svazem ČR. Dále nás čekají tréninky na různých sjezdovkách. Důvod? Je důležité, aby naši svěřenci nebyli zvyklí jen na jeden druh sjezdovky a nebo sněhu. To se nám vyplatilo i v minulosti. Naši svěřenci se tak nenechali zaskočit cizím prostředím a vždy umístili na krásných předních místech vítězů.

Můžete čtenářům prozradit, jak vůbec vznikl váš oddíl?

Stávající Lyžařský oddíl funguje díky nadšencům, kteří nechtěli, aby lyžování zaniklo. K tomu byla nutná velká podpora a důvěra všech rodičů, kteří i vzhledem k tomu, že se povětrnostní podmínky pro lyžování zhoršovaly, věřili trenérům a stále své ratolesti podporovali v tréninkových hodinách. Trenéry to velice motivovalo a díky tomu si nejen oni ale i děti tréninky náramně užívají a zanedlouho je jistě opět zúročí.

Nemáte v téhle smutné době problémy po finanční stránce?

Na financování a fungování oddílu se převážně podílejí rodiče našich svěřenců. Abychom to i rodičům trochu ulehčili, snažíme se pro členy využívat i grantových programů. Ze získaných peněz pak nakupujeme další tréninkové a závodní pomůcky pro naše lyžaře a platíme pronájmy prostor, ve kterých můžeme trénovat.

Jaké plány máte do dalších let?

Cíle Lyžařského oddílu jsou velmi vysoké a zároveň jednoduché. Přivést si ze závodů další zkušenosti, které pak naše děti zúročí i s rodiči při lyžování na horách, ale také je přetaví v krásné a hodnotné medaile. Ty jsou totiž lyžařům vždy motivací do dalších tréninků a získávání lepších a lepších umístění.

Jak vy osobně snášíte koronavirovou dobu a opatření s ní spojená?

Konkrétně opatření označené PES 5 je velice nepříjemné. Jak pro děti tak i pro trenéry. Trenérům chybí nejen jejich svěřenci, ale i osobní tréninky s jednotlivými lyžaři.